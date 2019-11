Der Bedarf an Wohnraum im Kieler Umland ist nach wie vor hoch. Kein Wunder, dass viele der rund 80 Zuhörer in der Einwohnerversammlung zum Neubaugebiet in Stein potentielle Bauherren waren. Derzeit liegt der Bebauungsplan noch bis 6. Dezember öffentlich im Amt Probstei aus.