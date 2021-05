Giekau/Köhn

Die Strecke vom Ortseingang Köhn bis zur Einmündung der Kreisstraße in die Landesstraße an der Giekauer St.-Johannes-Kirche beträgt fünf Kilometer. Die Arbeiten sind in fünf Bauabschnitte eingeteilt, um die Einschränkungen für den Verkehr möglichst kleinzuhalten. Dennoch kommt es immer wieder zu Vollsperrungen. Die Baufirmen informieren die betroffenen Haushalte rechtzeitig mit Handzetteln über Sperrungen.

Landesbetrieb nimmt Rücksicht auf den Schulbusverkehr

Die Arbeiten in Dransau und außerhalb der Ortschaften werden zwischen dem 31. Mai und dem 21. Juni durchgeführt. Die Arbeiten innerorts in Köhn und Giekau legt der Landesbetrieb wegen der Schulbusse in die Sommerferien (21. Juni bis 31. Juli). Das Wetter kann allerdings die Termine noch durcheinander bringen.

Der Verkehr wird über Emkendorf bis zur Landesstraße Höhe Satjendorf und dann über Schwartbuck wieder zurück nach Köhn geleitet. Während der Bauarbeiten in Köhn entfällt der Weg über Schwartbuck. Die Autos werden über die Kreisstraße zwischen Krummbek und der Landesstraße (Schönberg-Lütjenburg) geleitet. Der Landesbetrieb bittet die Autofahrer, den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen und um ein rücksichtsvolles Verhalten zum Schutz der Menschen auf der Baustelle.

Die Kosten für die Straßenerneuerung liegen bei einer Million Euro. Die Summe trägt der Kreis, der dafür Zuschüsse vom Land erhält.