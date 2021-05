Schönberg

Viele Kunstinteressierte sind am Sonntagnachmittag zur Eröffnung der Ausstellung "Lichtblicke" ins Probstei-Museum nach Schönberg gekommen. Hier präsentieren die Malerin Leona Zeller aus Mönkeberg und der Bildhauer Giotto Bente zusammen 47 Werke. Bis zum 1. August können diese im Probstei-Museum besichtigt werden.

Leona Zeller hat an der Universität der Künstler in Berlin Malerei studiert. Seither arbeitet sie als freischaffende Malerin, hat ihr eigenes Atelier in Kiel und unterrichtet zudem Kunst an einer Kieler Schule.

Ausdrucksstarke Farbvariationen

Ihre großflächigen Malereien unter Titeln wie "All around Ocker", "Yellow with Pepper" oder "Girl in patterns" enthalten ausdrucksstarke Farbvariationen. "Mein Hauptausdrucksmittel ist die Farbe", sagt sie über ihre Öl-Bilder. Mit Pinsel und Spachtel bringe sie Bewegung in ihre abstrakten Werke. Sie entstünden in einem spontanen Prozess. "Ich überarbeite das Bild immer wieder, bis die Komposition stimmig ist."

Giotto Bente ist Holzbildhauer und hat ebenfalls ein Atelier in Kiel. Schon sein Vater war Bildhauer, und er selbst entschied sich zunächst für eine Möbeltischlerausbildung in Amsterdam. Anschließend besuchte er eine Holzbildhauerschule.

Menschen und Figuren

Er stellt menschliche Holzfiguren dar, einige von ihnen in abstrakter Form. "Ich versuche eine Geschichte zu erzählen, indem ich die Figuren in einer bestimmten Situation platziere", erklärt er. Bei den abstrakten Skulpturen bliebe mehr Spielraum für eigene Interpretationen. "Stehend am Strand", "Duo" und "Winkelwesen" heißen die verschiedenen Figuren zum Beispiel. Er arbeitet mit unterschiedlichen Hölzern, mal mit, mal ohne Farbe.

Die Ausstellung bietet in ihrer farbenfrohen und belebenden Erscheinung einen starken und erfrischenden Kontrast zu der dunklen historischen Kulisse im Probstei-Museum. Der Titel "Lichtblicke" sei der düsteren Zeit in der Corona-Pandemie geschuldet, erklärt die Künstlerin Zeller. Dem habe man mit dieser farbenfrohen Ausstellung im Frühling etwas entgegensetzen wollen. Wieder ausstellen zu können ist auch ein Lichtblick für den Bildhauer Bente. "Unsere Arbeit lebt davon, mit dem Betrachter in einen Dialog zu kommen", sagt er.

Besuchern gefällt Ausstellung gut

Genüsslich bewegen sich die Besucher und Besucherinnen durch die Ausstellung. Gina Klein ist aus Kiel gekommen. "Ich bin generell interessiert in Kunst, Musik und Theater, und die Ausstellung gefällt mir sehr gut", sagt sie. "Mir gefallen insbesondere die Skulpturen sehr gut", sagt Mechthild Geib.

Eine öffentliche Führung durch die Ausstellung "Lichtblicke" soll am 24. Juni im Probstei-Museum, Ostseestraße 8-10 in Schönberg, stattfinden. Das Museum weist darauf hin, dass weitere Führungen nach Vereinbarung durchgeführt werden können. Darüber hinaus müssen Gäste im Museum aufgrund der aktuellen Bestimmungen zur Pandemiebekämpfung ab sofort einen Nachweis über einen negativen Corona-Test, eine Impfung oder eine Genesung mitbringen. Aktuell sind die Öffnungszeiten dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr, donnerstags zusätzlich von 10 bis 12 Uhr.