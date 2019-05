Der Flieder blüht schon. Und im Wechsel sollen auch die anderen Pflanzen für eine bunte Farbenpracht an der Ecke Pohnsdorfer-/Klosterstraße in Preetz sorgen. Das Beet wurde insektenfreundlich umgestaltet. Am Robinson-Spielplatz und in der Kührener Straße will die Stadt weitere Blühflächen schaffen.