Busbucht umfunktioniert - VKP dagegen

Um ein Verkehrschaos durch Elterntaxis zu verhindern, hat die Stadt Plön vor der Grundschule an der Rodomstorstraße und der Gemeinschaftsschule am Schiffsthal ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Mit Elterntaxis sind Eltern gemeint, die ihre Kinder mit dem Auto direkt bis vor die Schule fahren, um sie dort aussteigen zu lassen. Kommen mehrere Elterntaxis zur gleichen Uhrzeit an, sorgt das für eine unübersichtliche und für Kinder teils gefährliche Verkehrssituation. Das Halteverbot gilt seit dem 14. Mai.

Um die Kinder trotzdem mit dem Auto zur Schule bringen und wieder abholen zu können, hat die Stadt als Ersatz zwei sogenannte Elternhaltestellen eingerichtet. Eine am Wendehammer Stadtgrabenstraße und eine am Schiffsthal auf der ersten Busspur am ZOB. An diesen Stellen hängen Banner mit der Aufschrift " Elternhaltestelle". Die Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) finden diese Lösung "äußerst unglücklich", sagt Andreas Scheiner, Betriebsleiter der VKP.

Elterntaxi auf Busspur : VKP nicht informiert

"Zum einen wurden wir nicht darüber informiert, dass unseren Busfahrern nun eine Haltestelle weniger zur Verfügung steht, zum anderen halte ich die Lage für die Elternhaltestelle hochgefährlich." Gerade morgens zu Schulbeginn würden alle drei Buchten für die Busse gebraucht werden. Dass die Kinder dann explizit zwischen den Bussen aussteigen und in dem Verkehr von Eltern-Autos und Bussen "herumwuseln" würden, sei nicht nachzuvollziehen. "Wir haben überhaupt nichts gegen Elternhaltestellen einzuwenden, nur nicht auf der Busspur", sagt Scheiner. Er würde sie etwa ein Stück weiter hoch an den Plauer Weg versetzen.

Kritik gab es ebenfalls für die Elternhaltestelle am Rondell Stadtgrabenstraße. Einer Plönerin fiel auf, dass an der Stelle zuvor Behindertenparkplätze ausgewiesen waren. Das Schild sei nun weg. Marcel Mauritz, Sachbearbeiter beim Ordnungsdienst, kann hier beruhigen. "Wir haben natürlich keine Behindertenplätze weggenommen, sondern lediglich wenige Meter im Wendehammer verschoben." Das Schild zeige an, wo sich diese befinden. Eine Bodenmarkierung habe es weder zuvor noch jetzt gegeben.

Stadt sagt, die Busspuren werden kaum alle angefahren

Die Situation der Elterntaxis beschäftige die Stadt schon lange. Andere Lösungen, etwa die Straße vor der Grundschule zur Einbahnstraße zu machen, habe sich nicht so leicht umsetzen lassen wie das Halteverbot und die neuen Elternparkplätze, sagt Stadtsprecher Frank Neufeind. "Wir haben uns auch die Busspuren angesehen und gemerkt, dass kaum alle benutzt werden." Es gehe morgens und mittags oft nur um 15 Minuten, in denen es chaotisch vor der Schule werde. "Aber es ist eben gefährlich für die Kinder. Und jetzt müssen sie nur einen kleinen Fußweg in Kauf nehmen", sagt Neufeind.

Ab dem 25. Mai, wenn wieder mehr Schüler der Grund- und Gemeinschaftsschule in ihre Klassen dürfen, will der Ordnungsdienst vor den Schulen auch kontrollieren. "Eine Woche lang werden wir bei Verstößen die Eltern zunächst über das neue Halteverbot informieren, danach kostet Halten 20 Euro und Aussteigen 25 Euro", sagt Marcel Mauritz, Sachbearbeiter beim Ordnungsdienst.

Rodomstor-Grundschule begrüßt die Elternhaltestellen

Stefanie Treplin, Konrektorin der Rodomstorschule, sieht die Einrichtung der neuen Elternhaltestellen als notwendige Maßnahme an: "Gerade freitagnachmittags - vor Corona - wurde es bei uns vor der Schule oft chaotisch, wenn viele Eltern ihre Kinder gleichzeitig abholen wollten. Am letzten Tag vor den Ferien ging dann manchmal gar nichts mehr." Eine Lösung der Verkehrssituation sei bereits seit Jahren im Gespräch. "Von der Haltestelle an der Stadtgrabenstraße gehen die Kinder über die Brücke und sind schnell bei uns, das ist ein Katzensprung und der Weg ist ohne Verkehr. Bei der Haltestelle am Schiffsthal müssten die Kinder einmal über die Straße gehen. Da bin ich mal gespannt, ob das von den Eltern angenommen wird", sagt Treplin.

