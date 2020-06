Bekommt das Lütjenburger Stadtmaskottchen Hein Lüth ein kleines Kind an die Seite gestellt? Die Studentin Lina von Soosten zeichnete eine neue Figur „Lütt Hein“, die sich an das große Vorbild anlehnt. Zu sehen ist „Lütt Hein“ auf Bannern an den Zufahrtsstraßen zur Stadt.