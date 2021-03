Dannau

Das neue Gewässer im Ortsteil Gowens ist 400 Quadratmeter groß und bis zu 1,50 Meter tief. Es liegt so günstig, dass es den ganzen Tag von der Sonne beschienen wird – ideal für Amphibien im Frühjahr. An den flachen Ufern erwärmt sich das Wasser schnell. „Man sollte nicht immer auf den Staat warten“, sagt Dierdorf zu der Aktion. Er besitzt zwei weitere Naturwiesen in Gowens mit zum Teil altem Obstbaumbestand.

Dannauer Schüler sollen Tümpelleben kennenlernen

Dierdorf, Mitglied im Verein Natur-, Fisch- und Vogelfreunde Dannau, stellt das neue Gewässer in den Dienst der Allgemeinheit. Jungen und Mädchen aus der Ostseeschule in Dannau sollen hier die Natur kennenlernen. Dierdorf und Mitstreiter im Verein übernehmen dafür den Fahrdienst. „Wer die Natur lieben lernt, wird sie später auch schützen“, sagt der 75-Jährige.

Amphibienstandort wird aufgewertet

Das neue Gewässer liegt in der Nähe von zwei weiteren Teichen. In einem davon kommen bereits jetzt Rotbauchunken und Laubfrösche vor. Sie dürften bald den neuen Tümpel bevölkern. Der Amphibienstandort in Gowens wird dadurch aufgewertet.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr als ein Dutzend Gewässer auf dem Plan

Für die Böger-Stiftung ist 2021 das Jahr der Teiche. Mehr als ein Dutzend Gewässer entstehen oder werden gepflegt. Fritz Heydemann von der Böger-Stiftung schwärmt beim Blick auf alte Flurkarten, wie viele Teiche einst auf den Wiesen vorhanden waren. Die Bauern hatten ein Interesse daran, sie zu erhalten und den Bewuchs zu entfernen. Das Vieh nutzte sie als natürliche Tränken. Mit Einzug der modernen Landwirtschaft verschwanden die Wasserstellen und mit ihnen Laubfrösche und Rotbauchunken.

Lesen Sie auch:Dannauer See: Viel Natur auf kleiner Fläche

Teicharbeiten durch die Böger-Stiftung stehen unter anderem in der Postseefeldmark bei Preetz und auf dem Gut Lammershagen an. Viele Teiche sind mittlerweile zugewuchert. Vor allem der Rohrkolben macht sich nach einer gewissen Zeit breit. Mit Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde werden die Bestände ausgelichtet, damit die offenen Wasserflächen zurückkehren können.

Lesen Sie auch:Im Wald "Pülser Vieh" hüpft und quakt es

Heydemann lobt Dierdorf, dass auf seiner Wiese das Tümpelleben und die Frösche zurückkehren können. Er würde sich freuen, wenn auch andere Grundbesitzer ihre Flächen für die Anlage von Teichen zur Verfügung stellen. Die Böger-Stiftung steht Angeboten offen gegenüber. Aber nicht jeder Standort ist geeignet. Heydemann: „Ich würde mir vorher die Flächen natürlich anschauen.“ Die Lage und die Umgebung müssen stimmen. Gibt es Grünland, Knicks und reichlich natürliche Strukturen? Dann eher ja. Ist es eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche? Dann nicht. Auch den Wunsch nach dem Bau eines Gartenteichs würde die Böger-Stiftung nicht erfüllen.

Die Stiftung, die 1986 gegründet wurde, geht auf den vermögenden Kaufmann Marius Böger zurück. Zu den Projekten gehört der Erhalt der Lebrader Teiche und der Stauung Lilienthal als Wasservogelrevier.