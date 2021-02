Schönberg

Ein Anwohner in Schönberg wundert sich: Im September wurden umfangreiche Instandsetzungsarbeiten auf der Strecke „Hein Schönberg“ von Kiel nach Schönberg angekündigt. Informiert hatten die für die Instandsetzung zuständige AKN Eisenbahn GmbH und die Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (Nah.SH).

Bauarbeiten würden von montags bis freitags im Bereich vom Bahnübergang Hagener Moor in Probsteierhagen bis zum Bahnhof in Schönberg stattfinden und Lärm nach sich ziehen. Man hatte darauf hingewiesen, dass unter anderem am Unterbau gearbeitet werden müsse, wofür Großbaumaschinen nötig sind. „Es ist die ganze Zeit nichts passiert“, sagt der Schönberger. Bis vor etwa zwei Wochen hätte er keine Bauarbeiten feststellen können.

Anzeige

Großbaumaschinen kommen erst später

Auf seine Nachfrage hin erklärte die Nah.SH, dass die Reihenfolge der notwendigen Arbeiten für die Gleiserneuerung geändert worden sei. Die Baufirma hätte sich dazu entschieden, zunächst die Schwellen und Schienen zu tauschen und erst anschließend die darunter liegende Bettung aufzuarbeiten, wofür das Großgerät gebraucht würde, hieß es in einem Antwortschreiben. Großbaumaschinen würden nun erst voraussichtlich im März erwartet. Bis dahin würden noch weiterhin Schienen und Schwellen getauscht.

Lesen Sie auch:Was Sie über die Strandbahn Hein Schönberg wissen müssen

Das bestätigt auch die Sprecherin der AKN. Christiane Lage-Kress weißt überdies darauf hin, dass abschnittsweise an der Strecke zwischen Trensahl und Schönberg gearbeitet werde. „Das ist eventuell eine Erklärung dafür, dass Anwohner den Eindruck haben, es finden keine Arbeiten statt“, sagt sie.

Das ist bislang auf der Baustelle gemacht worden

Zum aktuellen Stand der Instandsetzungsmaßnahmen seit dem Herbst: Weitestgehend abgeschlossen seien die Entwässerungsarbeiten bis kurz vor Schönberg, so Lage-Kress. Die Gleissanierung, also die Erneuerung der Schienen und Schwellen, sei zudem „zu einem guten Drittel“ fertig. Nach aktuellem Stand gehe man davon aus, die Arbeiten wie vorgesehen bis voraussichtlich Mitte des Jahres abschließen zu können.