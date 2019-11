In Augsburg leuchtet ein Kasperle in Rot und Grün, in Duisburg ein Bergmann und in Mainz natürlich ein Mainzelmännchen. Nun möchte auch die Schusterstadt Preetz an ihren Ampeln in der Innenstadt ein eigenes Symbol für Fußgänger haben. Doch der Kreis Plön lehnt den gewünschten Schusterjungen ab.