Natürlich passte der überdimensionierte Symbol-Schlüssel für Schönkirchens neue Kita nicht ins Schloss. „Dafür passte aber alles andere“, freute sich Bürgermeister Gerd Radisch bei der offiziellen Übergabe der Einrichtung an dessen Träger „Die Johanniter“. Zeit und Kostenrahmen seien eingehalten worden. Und die Gemeinde verfüge nun über eine bestens ausgestattete Kita, die zudem noch „zukunftsfähig“ sei.

Was der Bürgermeister damit meinte, erläuterte Einrichtungsleiterin Corinna Freisenhaus bei einem Rundgang durch den Neubau. Außer den üblichen Gruppenräumen gebe es in der Kita „Hörn“ ein paar Besonderheiten: zum Beispiel einen Bewegungsraum mit hölzernem Klettergerüst („...darauf sind wir besonders stolz), ein Krankenzimmer, eine Mensa, einen Therapieraum auch für Angebote externer Mitarbeiter wie Logopäden sowie einen Mitarbeiterraum mit Küchenzeile: „Und das alles natürlich barrierefrei“, ergänzte Corinna Freisenhaus. Damit sei die Kita fit für wahrscheinlich noch steigende Anforderungen im künftigen Kita-Gesetz.

Gemeinde verfügt bald über 360 Kita-Plätze

Zukunftsfähig ist Schönkirchens jüngstes Kita-„Kind“ aus Sicht des Bürgermeisters aber auch in anderer Hinsicht: „Denn das Gebäude ist so konzipiert, dass wir dort ohne großen Aufwand noch einen Anbau für eine weitere Gruppe mit zusätzlichen Plätzen errichten könnten.“ Aktuell muss die Gemeinde dazu aber noch nicht aktiv werden. Wenn die Zahl der dort betreuten Kinder von aktuell 23 in den kommenden Monaten auf maximal 55 steigen, verfüge Schönkirchen über insgesamt 360 Kita-Plätze. „Damit liegen wir absolut im Soll“, erklärte Gerd Radisch.

Für diese komfortable Lage hat die Gemeinde auch tief in die Tasche gegriffen: rund 2,9 Millionen Euro kostete der vom Kronshagener Architekturbüro Hochfeldt und Partner konzipierte eingeschossige Neubau für zunächst vier Gruppen; rund 790.000 Euro kamen als Zuschüsse vom Kreis Plön, Bund und Land steuerten 495.000 Euro bei.

Sogar einen Bolzplatz für kurze Menschen gibt's

Mit dem Geld entstand innerhalb von weniger als einem Jahr Bauzeit (März 2019 bis Januar 2020) auf einer Streuobstwiese im Gemeinde-Eigentum der Flachbau sowie die großzügigen Kita-Außenanlagen. Dazu gehören unter anderem Sandspielflächen, Tobewiesen, Doppelschaukel, Spielhaus, Rutsche oder sogar ein Rasen-Bolzplatz für kurze Menschen – natürlich mit Mini-Toren.

Mit dem Ergebnis sind offenbar nicht nur die derzeit 23 total in ihr Spiel vertiefte Kinder in der neuen „Hörn“-Kita zufrieden, sondern auch ihre Eltern. „Es ist einfach toll geworden“, lobte Elternvertreterin Eva Hegge-Goldschmidt. Bau, Konzept, Ausstattung: „Alles gut, wir haben keinen Grund zur Kritik.“ Insofern sei die Erleichterung bei Eltern groß – verbunden mit der Aussicht, dass der Kita-Regelbetrieb nach der Sommerpause ab Mitte August wieder starte.

Einweihungsfeier soll es später noch geben

Der einzige Missklang im Jubelchor: der Schönkirchener Kita-Zuwachs konnte im März nicht mit einer angemessenen Feier gewürdigt werden. Denn sie fiel – wie so viele andere Festlichkeiten auch – coronabedingt aus. Der Festtermin soll aber im anderen Zusammenhang nachgeholt werden: am Tag der offenen Tür mit Schönkirchener Bürgern. Der Termin dafür muss mit „nach der Pandemie“ allerdings noch schwammig bleiben.

Die „Johanniter“ verweisen auf ihre Vorerfahrungen als Kita-Träger. Allein in diesem Jahr haben sie laut eigener Angaben für zwei weitere Kitas in der Region die Trägerschaft übernommen: Der Kindergarten in Nettelsee verfüge über insgesamt 30 Plätze. In der Kita Selent würden bis zu 76 Kinder in insgesamt fünf Gruppen betreut.

