Zwei junge Menschen treten ihre erste Stelle als Pastor und Pastorin in Schönberg an. Lea Thermann ist Pfarrerstochter, entschied sich aber erst später für ein Theologiestudium. Daniel Rathjens hatte bis zu seiner Jugend keinen Bezug zur Kirche. Jetzt freuen sich beide auf die Arbeit im Pfarramt.

Pastoren in Schönberg

Pastoren in Schönberg - Faszination für die Fragen des Lebens

Von Nina Janssen