Hohwacht

Das Spiel bestehe aus zehn Rätselkarten, die zu Orten führen, die selbst Einheimische nicht immer kennen würden, sagt Olaf Hutzfeldt. Zusammen mit seiner Frau Michaela und den Ehepaaren Stefanie und Oliver Lindenberger und Jürgen und Carmen Feldhoff entwickelte er das Spiel. Dabei griffen sie auf ihre eigenen Talente zurück. Michaela Hutzfeld ist Grafik-Künstlerin und gestaltete das Design. Die Feldhoffs betreiben eine Druckerei und übernahmen Satz, Druck und Produktion. Die Journalistin Stefanie Lindenberger schrieb die Rätsel und die Texte. Hutzfeldt: „Am Ende konnten wir es selbst kaum glauben, dass wir unsere Idee jetzt tatsächlich in den Händen halten.“

"Selbst Hohwachter werden wir überraschen"

Hohwachts Klassiker wie die Aussichtsplattform Flunder oder der Badesteg in Alt-Hohwacht fehlen nicht bei dem Rundgang. Mit dabei ist aber auch ein weniger bekannter alter Baum mit Treppenstiegen darauf. Welche Orte noch angesteuert werden, verrät Hutzfeldt nicht. Sonst wird es ja langweilig. „Selbst Hohwachter werden wir überraschen.“

Die Spieler öffnen einen Startumschlag, der sie vor das erste Rätsel stellt, das vor Ort gelöst werden muss. Am Ende ist eine Zahl das Ergebnis, die auf einem anderen Umschlag steht, der nun geöffnet werden muss. Der Weg geht danach Briefumschlag für Briefumschlag weiter. Das Spiel entwarf das Sextett nicht nur für Urlauber, sondern auch für Einheimische und Menschen aus der Umgebung, die den Ostseeort genau kennenlernen möchten.

Die ersten Spiele sind verkauft. Um 7.15 Uhr am Montag ging das erste Exemplar über den Verkaufstresen im Edeka-Markt an der Seestraße, den Hutzfeld betreibt. Dort gibt es die Spiele exklusiv. Auch Online kann man die Rätsel-Rallye erwerben. Darunter war eine Frau, die zusammen mit ihrem Mann den 20. Hochzeitstag in Hohwacht verbringen möchte. Das Spiel ist ein Geschenk von ihr an ihn.

500 Stück ließen die Spieleerfinder in einer ersten Auflage herstellen. Das Paket enthält die zehn Rätselkarten mit allen Entdecker-Infos, drei Kunstpostkarten und einen Ostsee-Glücksstein. Alles zusammen kostet 25 Euro. Sie hoffen auf viele Käufer, wenn die Urlauber erst einmal wieder nach Hohwacht anreisen dürfen.