Laboer Kaffeeküste expandiert

Laboe

Kaffee ist ihre Leidenschaft, wie Kay Laukat und Niel Janowski bei einem Besuch berichten. Vor zweieinhalb Jahren hatte der Betriebswirtschaftler Laukat aus Laboe die Idee, eine private Kaffeerösterei zu eröffnen. Der heute 57-Jährige wollte aus Hamburg zurückkehren nach Laboe. Dort hatte er seine Jugend verlebt, hatte dann in Kiel BWL studiert, den Kay-Laukat-Verlag in Laboe gegründet (heute Ostseesatz) und hatte dann in Hamburg eine Softwarefirma gegründet. So war er auch in Kontakt mit einer Kaffeerösterei gekommen.

Zu 90 Prozent nur Bio und Fairtrade

Es duftet nach Kaffee, der Röster als Herzstück des Betriebes, arbeitet mitten im Verkaufsraum, zu dem auch ein kleines Café gehört. Kunden hören die Kaffeebohnen beim Abkühlen knacken, wenn sich ihr Volumen ausdehnt, und können den Röstvorgang selbst verfolgen. Verarbeitet werden vor allem Bohnen aus Äthiopien, aus Süd- und Mittelamerika, keine aus Brasilien oder Asien. „Wir wollen die kleinen Länder unterstützen und verwenden zu 90 Prozent Bio und Fairtrade“, erklärt Kay Laukat.

Kaffeeküste Ende 2017 in Laboe eröffnet

Als im August 2017 die Entscheidung fiel, aus Hamburg zurück nach Laboe zu gehen und dort eine Kaffeerösterei aufzumachen, holte er sich ein Kompetenzteam zusammen. Er ließ sich von einem Fachmann in der Kunst des Röstens und von der mehrfachen deutschen Cup-Taster-Meisterin Katharina Gerasch in die Kunst des Schmeckens und der Sensorik unterweisen. Im Dezember 2017 eröffnete er die Kaffeeküste.

Barista Niel Janowski wurde Geschäftspartner

Der Zufall wehte den gelernten Tischler und in Neuseeland ausgebildeten Barista Niel Janowski herein, der mittlerweile Partner ist. Er ist der Chef am Röster, probiert, experimentiert und dokumentiert. Denn die Bohnen verlieren bei der Röstung Gewicht, nehmen aber an Volumen zu. „Je kräftiger die Röstung, desto weniger der Säuregehalt“, erklärt der Fachmann. Nach der Röstung und dem Abwiegen füllt er die Bohnen in eine Tonne, in der sie etwa eine Woche nachreifen, dann wird verpackt. Möglichst umweltschonend und ohne Abfall, wie Kay Laukat betont. Denn Zero Waste (Null Abfall) ist ein weiterer Schwerpunkt in seinem Betrieb.

Kaffeeküste Laboe hat heute acht Mitarbeiter

Dritte im Bunde ist Lotta Rode, die als Minijobberin begann und heute in der Kaffeeküste ihre kaufmännische Ausbildung absolviert. Inzwischen hat der Betrieb acht Mitarbeiter. In 75 Supermärkten, Cafés und Restaurants wird Kaffee Made in Laboe verkauft und ausgeschenkt, Tendenz steigend. Dem Erfolg des Laboer Unternehmens spielt nach Einschätzung des Firmengründers Kay Laukat ganz sicher auch das beim Kunden gestiegene Bewusstsein für Regionalität in die Karten.

Sortiment mit Likör und Schokolade erweitert

Sein Kaffee ist in Supermärkten der Edeka, Rewe, Markant und City gelistet, die ebenfalls ihre Schwerpunkte auf regionale Produkte setzen. „Es wäre schön, wenn sich auch mehr Hotels und Restaurants für diesen Schritt entscheiden würden“, wünscht sich Laukat. Doch er belässt es nicht bei Kaffee, sondern sucht ständig nach Kombinationen, Partnern und erweitert sein Sortiment. So gibt es mittlerweile Kaffeelikör, eine Kaffee-Schokolade, die Zusammenarbeit mit der Eis-Manufaktur Zantopp ist ebenfalls erfolgreich. Geplant sei noch „etwas mit Gin", verrät Laukat. Kein Wunder, dass er seinen Betrieb erweitern muss, um der steigenden Nachfrage gerecht werden zu können.

Künftig 160 Quadratmeter zur Verfügung

Zum 15. Juni wird er neue Räume im Schwanenweg beziehen, wo dann auf 160 Quadratmeter die Produktion und die Logistik samt Büro und Verpackung ausgebaut werden kann. Dort wird es dann auch einen neuen Röster geben, der dann 500 Kilogramm Rohkaffee am Tag verarbeiten soll, aktuell sind es 120 Kilogramm am Tag. „Wir bekommen die neue Maschine aus Norditalien leider durch den Corona-bedingten Shutdown erst Mitte September“, erklärte Laukat. In der Parkstraße 4 bleibt das Geschäft und das Café erhalten. Dort soll es künftig auch mehr öffentliche Veranstaltungen wie Show-Rösten und Cup-Tasting (Kaffee-Proben) geben.

