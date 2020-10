Das Interesse am Thema Solarpark ist groß in Ruhwinkel. 20 Zuhörer kamen zur Gemeindevertretersitzung in die Gaststätte Kuh-Lounge, darunter auch der Investor Hans-Christian Andresen aus Nordfriesland. Zunächst verpflichtete Bürgermeister Manfred Markmann (Bürgerverein Schönböken, BVS) Marco Arlt als neuen Gemeindevertreter. Arlt löst Frederik Gosch ab, der nach gut zwei Jahren aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat zurückgeben musste.

Solarpark wäre Novum im Kreis Plön

Dann rückte das jüngst im Geschäftsausschuss präsentierte Solarparkvorhaben in den Fokus der Ortspolitiker. Investor Andresen will im Ortsteil Bockhorn eine 13 Hektar große Fotovoltaikfläche auf dem Acker errichten – ein Novum im Kreis Plön. Denn bisher gibt es Solarparkplanungen nur entlang der A 21 in Stolpe sowie an der stillgelegten Bahnlinie Neumünster-Ascheberg in Bönebüttel. Für den Gemeindechef ist das Vorhaben eine Investition in die Zukunft.

„Ein Hektar Fotovoltaikplatten liefert soviel Energie wie 40 Hektar Mais, die für Biogasanlagen angebaut werden. Und es gelangen keine Nitrate oder Pestizide ins Grundwasser“, sagte Manfred Markmann. Zudem soll der Sonnenstrom auf dem freien Markt verkauft werden und die EEG-Umlage steigt nicht an, führte der Bürgermeister weiter aus. Heidemarie Scheel (Kommunale Wählergemeinschaft, KWR) sprach von einer schlüssigen Vorstellung. Markmanns Stellvertreterin will aber, dass die Gemeinde das Heft des Handelns in der Hand behält.

Flächen an der Lindenallee ins Gespräch gebracht

„Jetzt reagieren wir nur, wir sollten aber agieren und selbst festlegen, welche Flächen für Solarparks infrage kommen“, betonte Scheel. Sie berichtete, dass Landeigentümer entlang der A 21 schon von Interessenten gefragt wurden. „Flächen zwischen der Lindenallee und der B 430 wären auch möglich“, erklärte sie weiter. Ihr Antrag, im Flächennutzungsplan Sondergebiete für Solaranlagen auszuweisen, stieß bei Nils Oldekop ( BVS) auf Widerspruch. „Ich finde das Vorhaben in Bockhorn sehr sympathisch, wir würden trotzdem handlungsfähig bleiben“, argumentierte der zweite stellvertretende Bürgermeister.

Auch die Bürger müssten gehört werden

Der Antrag Heidemarie Scheels wurde mit sieben zu drei Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. Einen Zeitplan gibt es noch nicht. Vor Änderungen des Flächennutzungsplans müssen laut Bürgermeister Markmann auch die Bürger gehört werden. „Außerdem ist noch völlig unklar, ob die Eigentümer ihre Flächen zur Verfügung stellen.“

