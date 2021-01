Sie haben den Truppenübungsplatz gegen den Schreibtisch eingetauscht, die Werkstatt gegen den Anmeldetresen: Soldaten der Bundeswehr unterstützen das Impfzentrum in Schönberg. Sie sind in der Flugabwehrraketengruppe 61 in Todendorf stationiert und berichten, wie sich ihr Alltag verändert hat.