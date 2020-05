Hagebaumarkt eröffnet in Schönkirchen

Schönkirchen

Rund 600.000 Euro hat das Unternehmen nach eigenen Angaben in den Umbau des Gebäudes investiert, der nun nach sechs Monaten Bauzeit beendet geworden ist. Die gute Nachricht mitten in der Corona-Krise: Mit dem neuen Standort schuf das Unternehmen auch 16 neue Arbeitsplätze.

Auf der rund 2500 Quadratmeter großen Verkaufsfläche biete der neue Hagebaumarkt mit Gartencenter den knapp 20.000 Einwohnern im Schrevenborner Amtsgebiet ein Komplettangebot für Heimwerker und Gartenliebhaber. Das Gartencenter präsentiere alles, was Hobbygärtner und Balkonbesitzer für ihren „grünen Wohnbereich" benötigten.

Rund 25.000 Artikel unter einem Dach

„Auf der neuen Fläche können wir Kunden unser Sortiment in einer besonderen Tiefe und Breite anbieten“, erläuterte Marktleiter Paul Manteuffel das Konzept. Rund 25.000 Artikel werde der Baumarkt unter dem markanten rot-grünen Logo in den Regalen führen. Ein besonderes Highlight dabei bilde die Farbenabteilung.

Großen Wert legt Manteuffel dabei auch auf einen umfassenden Kundenservice wie zum Beispiel den Farbmischservice, mit dem individuelle Farbwünsche erfüllt würden. Weitere Serviceleistungen umfassten den millimetergenauen Holzzuschnitt sowie den Verleih von Profi-Mietgeräten.

Für Beratungen wurden Fachkräfte eingestellt

„Wir haben stark in kompetente Kundenberatung investiert", erklärt Jens Hardes, Vertriebsleiter der Hagebaumarkt Nord-Gruppe. Dafür habe das Unternehmen 16 Mitarbeiter, darunter Fachkräfte wie ausgebildete Gärtner und Handwerker, eingestellt.

Aufgrund der aktuellen Lage fällt die Eröffnung des neuen Baumarkts trotz seiner Größe vergleichsweise bescheiden aus. „Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Pandemie haben wir entschieden, dass die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter beim Einkauf Vorrang hat“, betonte Marktleiter Paul Manteuffel. Als Eröffnungsaktion findet eine Tombola statt, deren Einnahmen der Schule im Augustental in Schönkirchen zugutekomme. Zudem gebe es auf viele Artikel Eröffnungsrabatte.

Unternehmensgruppe mit vielen Partnern

Ab dem Eröffnungstag könnten Kunden im Hagebaumarkt Schönkirchen durch die Verzahnung des stationären Angebots mit den Online-Sortimenten auf der Homepage www.hagebau.de umfassend von der Produktvielfalt nach dem sogenannten Cross-Channel-Konzept profitieren.

Nach Unternehmensangaben ist der neue Hagebaumarkt Schönkirchen einer von insgesamt acht Standorten in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern der Unternehmensgruppe Hagebaumarkt Nord. Die Gruppe ist seit 2017 der Kooperation Hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe GmbH & Co. KG angeschlossen.

Der Verbundgruppe mit Sitz in Soltau gehören aktuell rund 370 Gesellschafter an. Diese sind als mittelständische Unternehmer sowohl im Fachhandel (B2B) in den Sparten Baustoffe, Holz und Fliese als auch im Einzelhandel (B2C) tätig. Der Hagebau Gruppe sind mehr als 1750 Standorte in Europa ( Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Frankreich, Belgien, Spanien und Niederlande) angeschlossen.

