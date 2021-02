Preetz

Im vergangenen Jahr war er gefragt worden, ob er die Nachfolge von Eckhard Graf von Hahn antreten wolle, der nach der zehnjährigen Amtszeit nicht mehr kandidieren wollte. Er habe sich zunächst Bedenkzeit ausgebeten, erzählt von Bülow.

Priörin ist eine Cousine dritten Grades

Außerdem habe er Gespräche mit seinem Vorgänger und der Priörin Erika von Bülow – „meine Cousine dritten Grades“ – geführt. Dabei habe er schnell gemerkt, dass es eine interessante Aufgabe sei.

Schon in den letzten drei Monaten vor dem Jahreswechsel sei er oft im Büro der Klosterverwaltung gewesen, um sich einzuarbeiten. Es seien doch komplexe Themenbereiche, meint er. Seit Jahresbeginn sei er nun in Amt und Würden, meint er schmunzelnd.

Eine offizielle Übergabe habe noch nicht stattgefunden – die solle nachgeholt werden, sobald die Corona-Regelungen wieder eine größere Veranstaltung zuließen.

Erfahrung in Land- und Forstwirtschaft

Für sein neues Amt bringt er viel Erfahrung mit. „Es gibt viele Aufgaben und Themenbereiche, die ähnlich sind wie bei mir zu Hause“, sagt er. Denn er führt mit dem Gut Bossee im Naturpark Westensee einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb.

Er kenne also die Probleme und die Fragestellungen, mit denen man sich in der Forstwirtschaft auseinandersetzen müsse. Für den dortigen Wald sei wie im Kloster ein Förster zuständig. Außerdem gebe es auf Gut Bossee auch einen Weihnachtsmarkt sowie einen Hofladen mit Wild- und Waldspezialitäten. Zusätzlich hat er noch eine Beratungsfirma für mittelständische Unternehmen.

Gereizt an der neuen Aufgabe habe ihn zusätzlich die Herausforderung, als eine Art Manager nicht nur für das Vermögen des Klosters zu sorgen, sondern auch die Kultur und Geschichte zu erhalten. Das Kloster stehe mit seiner wirtschaftlichen Situation gut da. „Aber es gibt immer was zu tun“, meint von Bülow.

Weiterer Wohnraum im Blick

Ziel sei eine systematische Planung, da man nicht alles zur gleichen Zeit machen könne. Durch die Vermietung der Wohnungen müsse man wiederum Geld erwirtschaften für den Erhalt nicht vermietbarer historischer Gebäude wie die Klosterkirche oder das Konventhaus mit seiner Predigerbibliothek. Deshalb wolle man auch prüfen, ob und wo man noch weiteren Wohnraum schaffen könne.

Begeistert sei er vom jungen, motivierten Mitarbeiterteam. „Das macht Spaß.“ Und er hebt die enge Verbindung der Menschen zum Kloster hervor. „Man sieht ja, wie viele Menschen zum Gottesdienst kommen.“ Eine enge Verbindung gebe es auch zur Preetzer Schützengilde, in die er eintreten will.

Die Entscheidungen träfen die Priörin und der Klosterprobst gemeinsam. „Wir haben eine ähnliche Denkrichtung“, freut sich Detlev von Bülow. Jeden Donnerstag sitze er mit im Büro der Klosterverwaltung, bei Bedarf könne er auch an anderen Tagen kommen.

Zwei Tage pro Woche im Kloster Preetz

Er gehe davon aus, dass er im Schnitt zwei Tage pro Woche vor Ort sein werde. „Aber es war klar, dass ich nicht wie Graf Hahn jeden Tag hier sein kann.“ Man könne auch viel über Telefon oder per E-Mail klären.

Was begeistert ihn am Kloster in Preetz? „Ich finde den ganzen Hof als Ganzes faszinierend mit dem durchaus bunten Ensemble an Häusern, die hier stehen und nicht alle den gleichen Stil haben“, schwärmt er. Man könne bei einem Rundgang einfach alles auf sich wirken lassen. „Vom Konventhaus bin ich besonders beeindruckt.“

Es freue ihn, dass das Kloster als kultureller Ort bei Förderern Wohlwollen genieße, und sei dankbar für die finanzielle Unterstützung. „Mich reizt die Aufgabe richtig – ich bin ein Mensch, der geschichtlich sehr interessiert ist.“