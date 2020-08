Schwartbuck

Sie verrät nicht viel über den Inhalt des 432 Seiten starken Buches. Eine junge Frau zieht mit ihrem älteren Geliebten in ein Ferienhaus in ein Dorf in Schleswig-Holstein. Die Menschen kommen ihnen dort unheimlich vor. In einer Regennacht passiert etwas Schreckliches. Sind die Neonazis schuld, die sich als harmlose Wikingerfans tarnen? Die Geschichte dreht sich um Schuld, Rache und abgrundtiefen Hass. „Die Toten bleiben aber im Hintergrund“, sagt Mecke-Matthiesen. Der Titel klingt zwar brutal, der Inhalt des Buches ist es aber nicht. „Hateful Child oder weil wir das Schlimmste voneinander wissen“ heißt ihr Erstlingskrimi.

Eine Geschichte aus der Probstei

Die Geschichte, die in einem Dorf in oder am Rande der Probstei spielt, hat sie schon lange im Kopf und dort immer „weiter gestrickt“. Sie spielt in Orten, die erfundene Namen wie Groelau, Steenkaten oder Lehmholz tragen. Dort spielt sich ein komplizierter Plot mit stark psychologischen Charakteren ab.

Genauigkeit beim Wetter und den Namen

Andere Dinge stimmen hundertprozentig. So wie das Wetter in dem Buch, dessen Kapitel eine Datumsreihe darstellen. Es beginnt am 20. Juli 2016 und endet im November 2016. „Das Wetter war an den Tagen genauso wie im Buch beschrieben.“ Kein Kunststück: Mecke-Matthiesen führt ein Wetter- und Gartentagebuch. Wenn von einem Fußballspiel am Abend die Rede ist, dann stimmen Gegner und der Tag. Die Namen sind passend für das Alter der handelnden Figuren, sie sind stimmig. Diese Genauigkeit in den Details sein ein Spleen von ihr. Die Strohfiguren der Probstei kommen in der Geschichte ebenso vor wie die Bundesstraße 502.

Täter und Opfer im Mittelpunkt

Und noch etwas zeichnet ihren Psychokrimi aus. „Es gibt keinen schlauen Kommissar, der durch die Gegend tigert und am Ende das Verbrechen und die Geschichte auflöst. Opfer und Täter stellt die Autorin in den Mittelpunkt.

Spätes Studium mit Doktorarbeit abgeschlossen

Mecke-Matthiesen, Jahrgang 1949, hat in den vergangenen Jahren viel geschrieben. Sie trug sich noch einmal an der Uni ein und studierte Volkskunde. Zuvor war sie 20 Jahre lang in der Aufsicht des Kreises für die Kindertagesstätten tätig. Sie schrieb ihre Bachelor-Arbeit über den Wolf in altnordischer Mythologie. Ein Thema, das in ihrem Krimi immer wieder auftaucht. Ihr spätes Studium krönte sie mit 66 Jahren mit einer Doktorarbeit über die Bedeutung der Bundeswehr in Lütjenburg.

Das Schreiben des Krimis kam ihr im Vergleich zu den wissenschaftlichen Beiträgen vor wie eine Erlösung. „Ich musste unbedingt noch einmal etwas ohne Fußnoten und Literaturangaben schreiben.“

Corona-Pause statt Lesungen

Die Schwartbuckerin hatte eigentlich geplant, Lesungen zu halten und für ihr Buch zu werben. Es war im März fertig, gleichzeitig mit der Corona-Krise. Die Lesungen fielen aus. Im Freundeskreis und in den sozialen Medien machte sie bisher ihr „Hateful Child“ bekannt.

Nächster Krimi ist schon in Arbeit

Sie arbeitet bereits an ihrem nächsten Krimi – wenn nicht gerade sonniges Wetter nach draußen lockt. Darin geht es um die Jagd und radikale Tierschützer, die aus Protest Hochsitze ansägen. „Auch das ist eine gute Möglichkeit, jemanden umzubringen“, findet die Autorin. Genauso gut wie ein Schubser von einer Klippe in Südfrankreich.

