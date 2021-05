Schönberg

An ihre Anfänge in den 80er-Jahren kann sich Renate Sommerfeld noch gut erinnern. Sie war zunächst für die Inventarisierung der heimatkundlichen Museumssammlung zuständig. Der Einstieg in die Museumsarbeit war genau das Richtige für sie. "Die Arbeit im Museum war ein Geschenk. Es hat mir jedes Jahr viel Freude gemacht, und ich habe mich an keinem einzigen Tag gelangweilt", sagt sie rückblickend.

Highlights und besondere Projekte

So kümmerte sie sich Jahr um Jahr um ein abwechslungsreiches Ausstellungs- und Kulturprogramm im Probstei-Museum. Zu den Highlights hätte die Ausstellung der Norddeutschen Realisten gezählt, sagt Sommerfeld, denn die Künstlergruppe sei eine Woche lang zum Malen in Schönberg zu Gast gewesen. Die Ergebnisse wurden in einer Sonderausstellung präsentiert.

Von besonderer Bedeutung war für Sommerfeld die Entwicklung eines Schülerprogramms mit Veranstaltungen und Workshops für das Probstei-Museum. Schon während ihres Studiums in Deutsch und Kunst habe ihr Herz für die Museumspädagogik geschlagen, erklärt die 65-Jährige.

Neuer Leiter hat Geschichte studiert

In ihre Fußstapfen tritt nun Robert Zeltner. Der 33-Jährige arbeitete zuvor als Historiker an der Universität in Magdeburg. Zunächst hatte er Geschichte und Skandinavistik in Kiel studiert. "Ich habe mich schon immer für Geschichte begeistern können", sagt er. Zu seinem zweiten Studienfach hätten ihn verschiedene Skandinavienreisen bewegt.

In Magdeburg setzte er sein Studium in Europäischer Kulturgeschichte fort. Hier gewann er erste Einblicke in die Museumsarbeit, da er über mehrere Semester an einer Wanderausstellung über jüdische Soldaten in Magdeburg gearbeitet habe, berichtet Zeltner.

Probstei-Museum war Zeltner schon bekannt

Nun freut er sich auf seine neue Aufgabe im Schönberger Probstei-Museum. "Ich habe jahrelang am Schreibtisch gesessen und geschrieben", sagt er. "Jetzt freue ich mich auf die abwechslungsreiche Arbeit im Museum, wo man Dinge anpacken kann." Mitwirken konnte er bereits bei der aktuellen Theodor-Möller-Ausstellung, die Fotografien aus Fiefbergen im Jahr 1939 zeigt.

Als Kieler war ihm das Probstei-Museum vor Antritt seiner neuen Stelle bereits bekannt. "Daher wusste ich ungefähr, was mich erwartet", sagt er, und es sei beeindruckend zu sehen, "was an diesem kleinen Museum alles dranhängt".

Interesse für Fotografie

Zeltner lebt mit seiner Frau und einem Kind in Kiel. Neben Geschichte interessiert er sich außerdem für Fotografie. Auch sportlich ist er gerne unterwegs, spielt Floorball und fährt Fahrrad.

Auf die neue Herausforderung als Museumsleiter im Probstei-Museum freut er sich: "Man hat viel Gestaltungsspielraum, und das Probstei-Museum hat ein buntes Programm zu bieten." Der Wandel der Kulturlandschaft im landwirtschaftlichen Bereich habe ihn schon im Studium besonders interessiert. Im Probstei-Museum kann er sein Fachwissen und sein Engagement nun an geeigneter Stelle einbringen.