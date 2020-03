Corona: „Sorgen hat jetzt jeder“

Heikendorf

Herr Steffen, die Corona-Krise belastet aktuell auch viele Geschäftsleute in Heikendorf, die nicht mehr öffnen dürfen. Was können Sie als Vorsitzender des HGV tun?

Bernd Steffen: Wir vom Vorstand sind im Moment noch bei dem Punkt, dass wir uns selbst ja kaum treffen können, weil wir nicht zusammenkommen dürfen. Aber wir haben über Kurzarbeiter-Geld gesprochen und überlegt, wie wir die Informationen an die Mitglieder sortiert weiterleiten können. Es ist schon krass, dass jetzt wirklich viele Geschäfte schließen müssen. Ich hoffe, dass das nicht zu lange dauert, weil nachher möglicherweise auch Mitarbeiter entlassen werden.

Wie ist die Stimmung unter den Heikendorfer Geschäftsleuten?

Sorgen hat jetzt jeder. Die Situation geht für viele an die Substanz: Wenn du deinen Laden schließen musst, bleiben die laufenden Kosten für Miete, Strom, Mitarbeiter. Es gibt zwar Förderprogramme mit Krediten, aber die Kredite müssen ja auch irgendwann wieder abbezahlt werden. Soviel hilft uns das auch nicht weiter. Sicherlich können wir jetzt zwei bis drei Wochen überleben, aber wenn es länger dauert, dann wird es richtig weh tun.

Viele Betriebe in Heikendorf helfen sich mit Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice. Kann das funktionieren?

Das ist eine kurzfristige Notlösung, die auf Dauer nicht hilft. Die Kunden möchten ja auch ins Geschäft gehen und sich dort Sachen anschauen. Und es sind zusätzliche Kosten damit verbunden, wenn Mitarbeiter für die Bestellungen fahren müssen.

Sie haben selbst eine Fleischerei mit mehreren Filialen, eine davon in Heikendorf. Wie sehr sind Sie von der Krise betroffen?

Wir machen uns Sorgen um unsere 40 Mitarbeiter. Wir haben ja noch auf, aber wie schützen wir unsere Mitarbeiter vor dem Coronavirus? Jetzt haben wir auch Plexiglasscheiben über die Theken gebaut. Und: Wir haben Verkäuferinnen, die kleine Kinder zu Hause haben. Die haben jetzt frei. Aber wer bezahlt den Lohn? Das sind alles Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind.

Wenn wir die Corona-Krise mal ausblenden, was sind die wichtigsten Aufgaben für den HGV in Heikendorf?

Eine dringende Frage, der wir uns stellen, ist, wie können wir unsere 80 Mitglieder stärker mit einbeziehen in unsere Planungen. Wir wollen versuchen, über unseren E-Mail-Verteiler besser darüber zu informieren, was wir im Vorstand alles besprechen. Oftmals ist es so, dass der Eindruck entsteht, die da oben beschließen irgendwas und die Mitglieder bekommen gar nichts mit. Das wollen wir vermeiden und hoffen, dadurch auch mehr Unterstützung zu bekommen für Aktionen und Veranstaltungen. Außerdem diskutieren wir, was wir in Heikendorf machen können und wollen. Das Thema Sommerfest steht beispielsweise im Raum, damit man nicht nur das Anleuchtfest im Winter hat, wo es dunkel und kalt ist.

Eine lebendige Ortsmitte wünschen sich viele Heikendorfer. Was muss dafür getan werden?

Ja, das ist ein Riesenthema. Ich denke, wir müssten den Verkehr hier beruhigen und brauchen zusätzlich Parkflächen. Das lässt sich leider nur schwer machen, auch weil die Dorfstraße eine Kreisstraße ist. Toll wäre es natürlich, wenn wir beispielsweise nur in eine Richtung die Fahrbahn hätten und neben Parkplätzen auch mehr öffentliches Grün, vielleicht auch mal einen kleinen Brunnen und Rastplätze mit Bänken einrichten könnten. Damit wir mehr Genießer-Feeling in die Ortsmitte bekommen.

Die Gemeinde plant eine Sanierung der Ortsmitte in Millionenhöhe. Wie wichtig ist das Projekt für den HGV?

Total wichtig! Die geplante Sanierung hat große Bedeutung für viele unserer Mitglieder, die in der Ortsmitte ansässig sind. Das Einkaufsfeeling muss halt schön sein, die Leute müssen sich hier wohlfühlen. Es soll ja auch ein bisschen ein Erlebnis sein, hier einzukaufen. Und wir brauchen mehr Aufenthaltscharakter, damit die Kunden mit einem Kaffee oder einem Snack gerne länger verweilen. Das fehlt in Heikendorf.

Wo sollten die Prioritäten liegen?

Einen Vollsortimenter in der Ortsmitte halte ich bei den Planungen für wichtig, denn wenn alles an die Peripherie verlagert wird, werden hier weniger Kunden kommen. Aber ich denke auch, dass wir im Ort viele kleine Geschäfte brauchen. Denn jeder einzelne Betrieb lockt auch wieder Kunden an, die vielleicht auch noch ein Geschäft weiter gehen. Wichtig fände ich auch, wenn wir die nordwestliche Straßenseite der Dorfstraße verschönern könnten, die etwas stiefmütterlich behandelt wird. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass die ganze Dorfstraße zu einer Art Dorfplatz wird.

Sie sind bereits in vielen Vorständen wie der Fleischerinnung oder dem Bauernverband Kreis Plön aktiv. Was motiviert Sie zu der neuen Aufgabe in Heikendorf?

Meine Frau hat mich dazu animiert, weil wir das Haus mit unserer Filiale hier in Heikendorf gekauft haben und nun mit Eigentum vor Ort sind, in das wir unser Herzblut reinstecken. Da wollen wir uns auch mehr einbringen. Ich freue mich auf das neue Amt und vor allem, dass wir im Team uns gegenseitig motivieren. Einer alleine kann nichts bewegen.

Wird es den gemeinsamen Einkaufsgutschein und den HGV-Adventskalender weiterhin geben?

Es sieht so aus. Den Einkaufsgutschein möchten wir unbedingt behalten, weil er von den Kunden sehr gut angenommen wird. Auch für den Adventskalender haben wir Mitglieder, die sich gerne weiterhin einbringen wollen. Demnächst können wir aus dem Erlös von 2019 wieder eine beachtliche Spendensumme an Heikendorfer Vereine überreichen.

Bis der nächste Adventskalender erscheint, werden die kleinen Händler vor Ort die Corona-Krise hoffentlich überstanden haben. Haben Sie ein Motto zum Durchhalten?

Wir müssen darum kämpfen, dass wir wieder aufmachen dürfen irgendwann. Im Moment sollten wir daher alle Kontakte meiden und zu Hause bleiben. Denn es ist wirklich wichtig, dass alles möglichst schnell wieder ins Rollen kommt.

