Ein neuer Wald soll nördlich vom Haffkamper Weg in Heikendorf entstehen. Doch Abpachtung der Fläche und Aufforstung kosten Geld. Mit einer Offerte an den Kreis Plön, der seine Bußgeld-Einnahmen in Waldanlagen investieren wollte, für die ihm allerdings Flächen fehlen, könnten beide Seiten gewinnen.