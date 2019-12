Buslinien im Kreis Plön besser getaktet

Kreis Plön

„Der öffentliche Personennahverkehr ist ein Gradmesser für Lebensqualität im ländlichen Raum“, sagt Landrätin Stephanie Ladwig. 5,2 Millionen Euro gibt der Kreis Plön pro Jahr für den ÖPNV aus. Attraktiv, sicher, bezahlbar und verlässlich soll er sein. „Wir müssen unsere Bürger anbinden“, betont Ladwig. Anfang dieser Woche haben die Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) neue Fahrpläne in Betrieb genommen. Nun soll die Anbindung noch besser klappen als bisher.

Das "Netz Mitte" führt bis über die Kreisgrenzen hinweg nach Oldenburg

Sechs Buslinien wurden dafür umgeplant und umgetaktet, zum Teil wurde ihr Linienweg geändert. Das „Netz Mitte“ zwischen Kiel und Lütjenburg, das nun sogar bis über die Kreisgrenzen hinweg nach Oldenburg im Kreis Ostholstein reicht, wurde erweitert. Mehr Linien, mehr Leistung, mehr Mobilität für die Bürger im Kreis verspricht VKP-Geschäftsführer Friedrich Scheffer. Konkret sind es 23 Prozent mehr Leistung – nämlich rund 1,2 Millionen Kilometer, die die Busse der VKP mehr fahren. 30 neue Busfahrer wurden 2019 eingestellt.

Sie lenken zwölf neue Fahrzeuge durch den Kreis Plön. „Wir haben Fahrplanlücken geschlossen. Es ist eine deutliche Verbesserung“, fasst Scheffer zusammen. Auf Beschluss des Plöner Kreistags hat die VKP die Buslinien von der „Autokraft“ übernommen, die auf diesen Linien ein Defizit von 900.000 Euro einfuhr.

Das sind die sechs neuen Buslinien im Kreis Plön

Aus den Linien 2, 300, 4310 und 4330 sind folgende neue Linien geworden:

Linie 300: Kiel – Ostseepark – Raisdorf ab dem Kieler Hauptbahnhof bis zum Ostseepark Raisdorf. Weiter geht es über Rathaus, Reuterkoppel zum Bahnhof Raisdorf. Ab hier gehen die Busse auf die neue Linie 302 über (und auch umgekehrt). Die Busse fahren Montag bis Sonnabend stündlich.

Linie 302: Wellingdorf – Klausdorf – Raisdorf ab Kiel-Wellingdorf über Klausdorf und den Ostseepark zum Bahnhof Raisdorf. Direkter Weg ohne lange Schleifenfahrten. In Raisdorf besteht Anschluss an die Bahn in Richtung Preetz/ Plön. Die Busse der Linie 302 verkehren dann weiter als Linie 300 zum Rathaus Raisdorf über Reuterkoppel. Sie fahren stündlich. Am Sonntag wird die Linie als Anruf-Linien-Fahrt (ALFA) angeboten. Diese Fahrten müssen eine Stunde vorher telefonisch unter 0431/22003060 bestellt werden.

Linie 303: Preetz – Raisdorf Rathaus – Ostseepark – Raisdorf Bahnhof – Ebbenthorpstraße zwischen Preetz über die Weinbergsiedlung, Rathaus Raisdorf und Ostseepark zum Bahnhof Raisdorf. Neue Endstation ist die Ebbenthorpstraße. Die Busse fahren stündlich, am Wochenende alle zwei Stunden.

Linie 310: Kiel – Lütjenburg – Oldenburg ersetzt Linie 4310. Die Busse fahren im festen Stundentakt bis Lütjenburg, bis Oldenburg mindestens alle zwei Stunden. Sonnabends wird tagsüber bis Lütjenburg im Stundentakt gefahren, auch bis in die späten Abendstunden. An Wochenendnächten können Nachtschwärmer jetzt auch nach Mitternacht aus Kiel zurückfahren.

Linie 315: Kiel – Lütjenburg fährt von Montag bis Freitag. Sie ergänzt Linie 310 um stündliche, schnellere Fahrten in den morgendlichen Stoßzeiten und nachmittags.

Linie 330: Preetz – Schellhorn – Plön fährt zwischen Preetz und Schellhorn/Sophienhof im Stundentakt, bis Plön alle zwei Stunden. Auch am Wochenende wird die Linie alle zwei Stunden bedient. Die Fahrten sind auf die Bahnanschlüsse in Preetz abgestimmt.

Zum Hintergrund 6,3 Millionen Kilometer umfasst das Streckennetz der Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) seit der Erweiterung um sechs neue Buslinien seit dem 15. Dezember. Vorher waren es 1,2 Millionen Kilometer weniger. Das bedeutet eine Leistungssteigerung von 23 Prozent. Die Verkehrsbetriebe haben ihren Fahrzeugbestand um zwölf zusätzliche Busse vergrößert und 30 neue Busfahrer im Jahr 2019 eingestellt. Insgesamt sind bei ihnen rund 150 Busfahrer beschäftigt.

Vereinzelte Kritik an der neuen Bus-Taktung bei Facebook

Vereinzelte Kritik an der Taktung der neuen Linien wird im Internet geäußert, etwa bei Facebook von Eltern aus Schwentinental: Um aus dem Ortsteil Klausdorf zur weiterführenden Albert-Schweitzer-Schule im Ortsteil Raisdorf zu kommen, müssten Schüler demnach rund eine Stunde vor Schulbeginn in die Linie 302 steigen, um auf jeden Fall pünktlich zu sein - dann müssten sie allerdings 35 Minuten in der Schule auf den Unterrichtsbeginn warten. Das sei ungünstig getaktet.

Kommunalpolitiker Joachim Harting von der Wählergemeinschaft WIR, Vorsitzender des Verkehrsausschusses in Schwentinental, bemängelt zudem: "Wir haben nach wie vor das Problem, dass unter der Woche kein Bus nach 21 Uhr von Klausdorf nach Raisdorf fährt."

