Plön

Bis zur Eröffnung des Beach Club in Plön in einer Woche muss sich das Team um Hanno Grode und Wulf Jesse ranhalten. Ein Großteil der Uferfläche am Plöner See, auf der noch Gras und Kies liegen, soll mit Sand bedeckt werden.

Zusätzlich müssen Liegestühle, Sonnenschirme und Bierbänke aufgestellt werden. Auch die Pagodenzelte, in denen Fischbrötchen, Burger, Wraps und Co. zubereitet und serviert werden, gilt es noch aufzubauen.

"Cocktails und die richtige Musik sollen später für das richtige Loungefeeling sorgen", erklärt Jesse. Damit alles glattläuft, greifen die Chefs selbst zu Rasenmäher und Zeltstange. Schließlich ist der Zeitplan knapp für die Eröffnung des Beach Club in Plön.

Vor dem Beach Club in Plön : Viele Ideen, aber nichts konkretes

Seit der Fischereibetrieb am 31. März die Segel strich, liegt die Fläche am Ufer des Großen Plönee Sees brach. Bis das Land Schleswig-Holstein einen neuen Fischer gefunden hat, der das Gelände pachtet, darf die Stadt Plön über die Nutzung entscheiden.

Ideen über einen möglichen Stadtstrand mit fester Gastronomie, kleinen Behausungen für Fahrradwanderer und sogar einem Coworking-Space standen im Raum, aber wurden bislang nicht verwirklicht.

Coronakrise hilft Beach Club in Plön

Im Zuge der ausbleibenden Aufträge durch die Coronakrise schlug Jesse, der selbst in Plön wohnt, Bürgermeister Lars Winter den Beach Club vor.

Winter war begeistert: "Gerade in der Coronakrise, in der viele Angebote für Touristen wegfallen, können wir eine neue Attraktion gut gebrauchen." Gleichzeitig können die Geschäftsführer des Culisseums dank des Beach Club in Plön ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen. "Wir sind derzeit bei null Euro Einnahmen. Mit dem Beach Club kompensieren wir wenigstens unsere Kosten", sagt Jesse.

Beach Club in Plön viel schöner als in der Küche

Zusätzlich freut sich Jesse und sein Team über den Standort am Großen Plöner See: "Es ist viel schöner, im Sommer draußen arbeiten zu können als in der dunklen Küche." Er hat für den Beach Club Plön große Pläne. Denkbar seien zum Beispiel Kooperationen mit einem Surfbrettverleih zum Stand-Up-Paddeln oder ein Ruderbootverleih. Auch das Baden sei am Ufer des Großen Plöner Sees generell erlaubt, auch wenn die Stelle unbewacht sei.

Bis August soll der Beach Club Plön geöffnet bleiben. Bei gutem Wetter sei es aber auch denkbar, die Saison um einige Wochen zu verlängern.

Adresse und Öffnungszeiten des Beach Club in Plön

Der Beach Club Plön in der Plöner Stadtbucht, Eutiner Straße, soll am Donnerstag, 2. Juli, eröffnet werden. Sollten die Arbeiten schon eher abgeschlossen sein, planen die Betreiber ein Soft Opening für Sonntag, 28. Juni. Die Öffnungszeiten des Beach Club Plön sind dann jeweils von Donnerstag bis Sonnabend zwischen 16 und 23 Uhr sowie sonntags von 11 bis 19 Uhr.

