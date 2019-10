Die Rückkehr des Tante-Emma-Ladens

Lebrade

Der gelernte Landwirt Siebels stellte zunächst Kisten und Regale mit Feldfrüchten an die Straße vor einer ehemaligen Bauernstelle, die er vor einiger Zeit mit seinem Partner erwarb. Kartoffeln, Kohl oder Kürbisse. Zum Teil aus eigenem Anbau. Später kamen Blumen dazu. Brot und Brötchen. Das Sortiment wuchs und wuchs. Dann fiel der Entschluss: Wir verkaufen auch Dinge des täglichen Lebens wie in einem Krämerladen in früheren Zeiten.

Lieferpartner ist die Bartels-Langness-Handelsgruppe (Bela) aus Kiel, dem sie sehr dankbar sind. „Die unterstützen uns“, sagt Siebels. Andere Unternehmen würden an so kleine Geschäfte erst gar nicht liefern. Mit einem leistungsstarken Partner an der Seite verspricht er auch günstige Preise. „Wir planen Angebotswochen wie bei Aldi.“ In der Zentrale von Aldi-Nord mag man über den folgenden Satz schmunzeln, aber Siebels meint es ernst: „Wir können mithalten.“

Dienstleistungsunternehmen mit rund 100 festen Mitarbeitern

Beide Unternehmer sind überzeugt, Gewinne zu machen. Das sei für sie keine Frage. Die Kosten seien schon in der Zeit vorher gedeckt gewesen. Zwei Dinge stimmen sie auch für die Zukunft optimistisch. Beide führen in Lebrade ein Dienstleistungsunternehmen mit rund 100 festen Mitarbeitern aus Brasilien, Rumänien, Spanien oder Ungarn. Sie helfen in der Landwirtschaft oder dem Bau, sammeln Steine auf den Feldern, ernten Weihnachtsbäume oder Wein. Sie leben in Lebrade und Umgebung und bilden einen festen Kundenstamm. Das zweite Argument für einen Erfolg sehen die beiden in der Regionalität eines Teils der Produkte. Sie vermarkten Hühner, Enten und Gänse, die gleich in der Umgebung des Geschäftes auf Flächen im Freien aufwachsen. Die Marmelade stammt aus Wankendorf. Das Brot aus einer richtigen Bäckerei in Ascheberg. Käse aus Dannau. Obst und Gemüse aus eigenem Anbau oder der Region. Im Angebot haben sie Wein aus Grebin.

Die Lage finden sie ideal für ihre Geschäfte. Am Hofladen kreuzen sich nämlich zwei Straßen. Die eine führt von Grebin aus nach Preetz. Sie wird auch von vielen Menschen aus Malente genutzt. Die andere verbindet Selent und Plön. In diesem Monat haben sie wegen der vielen Straßensperrungen besonders viel Laufkundschaft. Lebrade liegt auf der Umleitungsstrecke.

Die Öffnungszeiten können sich sehen lassen. Wochentags von 6 bis 19 Uhr, sonnabends von 7 bis 15 Uhr und sonntags von 8 bis 13 Uhr.

Das Auto kann stehen bleiben

Lebrades Bürgermeister Jörg Prüß freut sich über die Neueröffnung. Seine Bürger können jetzt auch vor Ort die wichtigsten Dinge einkaufen, ohne mit dem Auto zu fahren. „Ich wünsche Ihnen, dass es lange hält“, gibt er den Initiatoren mit auf den Weg. Und das nicht nur, weil die Familie Prüß es morgens zu frischen Brötchen nicht mehr weit hat.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.