Swingtanz-Freunde aus Preetz und Umgebung brauchen künftig nicht mehr nach Kiel oder in andere Orte zu fahren, um nach Swing-Rhythmen zu tanzen. Denn in der Preetzer Kirchenstraße 12 öffnet am Wochenende das Tanzstudio „Swing Goes“, dessen Inhaber Christian Beese auch als Tanzlehrer agiert.