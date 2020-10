Am frühen Freitagmorgen gegen vier Uhr alarmierte die Leitstelle die Freiwillige Feuerwehr Neuheikendorf mit dem Stichwort „Feuer“ zu einer Halle im Ortsteil Neuheikendorf. In der Halle, die direkt an die Bundesstraße 502 angrenzt, lagerten mehrere Boote und Anhänger.