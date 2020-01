Pohnsdorf setzt zwei große Projekte um

Pohnsdorf

„Das ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Gemeinde Pohnsdorf“, erklärte Bürgermeister Marco Lüth im Rahmen des Neujahrsempfangs am Sonntag im gut besuchten Dorfgemeinschaftshaus zum Solarthermieprojekt.

In einer ersten Einwohnerversammlung sei die Bauleitplanung vorgestellt worden, in einer zweiten Veranstaltung die Technik erläutert worden. „Das war sehr interessant und half beim Verständnis, was eigentlich gebaut werden soll.“

Nahwärme für nördliche Stadtteile von Preetz

Neben der Solarthermieanlage sollen, wie berichtet, auch eine Holzhackschnitzelheizung, die Biogasanlage auf Hof Hörnsee sowie ein Heizkessel für Spitzenwerte die Nahwärmeversorgung der nördlichen Preetzer Stadtteile sicherstellen.

Eine Änderung des Flächennutzungsplans und ein vorhabenbezogener Bebauungsplan seien erarbeitet worden, so Lüth. Beide Pläne befänden sich aktuell nach der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange in der Abwägung.

Baubeginn noch in diesem Jahr

Hans Eimannsberger, Geschäftsführer der Preetzer Bürger-Energie-Genossenschaft (PreBEG), war beim Neujahrsempfang anwesend und berichtete, dass danach der Bauantrag folge. Außerdem würden Angebote für den Bau der Halle, die Technik und die Wärmeleitungen eingeholt. Mit dem Baubeginn rechne er im dritten oder vierten Quartal 2020.

Parallel dazu laufe auch die Ausschreibung für das Glasfasernetz, das gleichzeitig mit den Nahwärmeleitungen verlegt werden soll.

„Wir wollen auch von der Wärme profitieren, die in Pohnsdorf erzeugt wird“, erklärte Marco Lüth. Bei einer Umfrage im Ortsteil Pohnsdorf seien die Rückläufer sehr positiv gewesen. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung habe ergeben, dass ein Anschluss möglich sei.

Neubaugebiet mit 16 Grundstücken

Zumal im Ortsteil Pohnsdorf ein Neubaugebiet entstehen soll. Das Thema beschäftige die Gemeinde bereits seit vielen Jahren, weil es immer Nachfragen nach Bauplätzen von Pohnsdorfern, die in der Gemeinde bleiben oder zurückkehren wollten, gegeben habe. „Unser Ziel ist es, für Pohnsdorfer Bürger günstigen Wohnraum anzubieten“, so der Bürgermeister.

Da Pohnsdorf von Landschaftsschutzgebieten umgeben sei, habe man zunächst einen Gemeindeentwicklungsplan angestoßen. Dabei hätten sich nur zwei mögliche Flächen in den Ortsteilen Pohnsdorf und Sieversdorf herauskristallisiert.

In einem langen Prozess, in dem man die Vor- und Nachteile betrachtet habe, sei die Entscheidung für Pohnsdorf gefallen. Ende 2019 sei der Aufstellungsbeschluss gefasst worden.

„Jetzt geht es in die Feinplanung“, kündigte Lüth an. „Ich möchte alle bitten, an diesem Austausch mitzuwirken und eigene Ideen einzubringen“, sagte er.

