Die Plöner Sehnsucht nach Nordafrika

Plön

Habib Ghannay, Jahrgang 1958, war noch niemals in Plön. Dennoch ist die Stadt ihm ein Begriff. In seiner Jugend erlebte er die Blütezeit der Städtefreundschaft zwischen Plön und Ksour Essaf mit. Er schaffte es aber nicht, selbst einmal nach Deutschland zu reisen. Das hat er jetzt nachgeholt. Warum? Seit 1977 lebt er in Frankreich und erlebte in seiner Stadt Grasse die Städtefreundschaft mit Ingolstadt.

Wie sieht es eigentlich mit der Städtepartnerschaft von Plön nach Tunesien aus, fragte er sich und knüpfte Kontakte nach Norddeutschland. Bei Bürgervorsteherin Mechtilde von Waldersee fand er die richtige Ansprechpartnerin, die sowieso die alten Kontakte beleben möchte, die nach 2009 wegen der Umbrüche in Nordafrika eingeschlafen waren.

Deutschunterricht an tunesischen Gymnasien

Ksour Essaf hat nach den politischen Wirren der letzten Jahre wieder einen Bürgermeister, berichtete Ghannay. Die Stadt sei auf 35.000 Einwohner angewachsen. An den drei Gymnasien der Stadt werde neuerdings Deutsch unterrichtet. Die öffentliche Sicherheit sei gegeben. Das größte Problem seien die vielen Mopeds und Autos auf den Straßen. Mehrmals im Jahr besucht er seine Heimatstadt. Er hat die Kontakte nie abreißen lassen und plant seine Rückkehr, um an der Mittelmeerküste eine Olivenplantage aufzubauen. Und die Städtepartnerschaft mit Plön zu pflegen. „Ich möchte dabei helfen.“

Bei einem Treffen mit Waldersee, dem Alt-Bürgermeister Ulf Demmin, Alt-Bürgervorsteher Manfred Eggers und Ratsherr André Jagusch tauschte man sich über die Vergangenheit aus, blickte aber auch in die Zukunft. Ghannay versorgte von Waldersee mit Kontaktadressen vor Ort. Sie will im November nach Nordafrika reisen, um idealerweise mit Offiziellen der Stadtverwaltung vor Ort zu sprechen. An Ansprechpartnern haperte es zuletzt.