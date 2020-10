Neuwühren

Es ist ein idyllisches Fleckchen in der Gemeinde Pohnsdorf: Unter den Buchen liegt das rote Backsteingebäude, das Tag und Nacht für Besucher geöffnet hat. „Ich glaube, dass dieser Ort viele Freunde hat“, meint Albrecht Schmidt als Vorsitzender des Kapellenvereins, der das kleine Gotteshaus betreut.

Die Waldkapelle steht immer offen

Das könne man auch daran sehen, wie viele Besucher zu den Gottesdiensten kämen. Und fast jeden Tag gebe es Eintragungen im Gästebuch, oft verbunden mit dem Dank, dass man jederzeit einkehren könne. „Die Kapelle steht immer offen, um zu beten oder einfach seine Gedanken zu sammeln“, so Schmidt.

Die Umwidmung erfolgte nach dem Zweiten Weltkrieg. Zahlreiche Vertriebene und Flüchtlinge kamen in der Umgebung Neuwührens unter. Die ersten Gottesdienste wurden in einem Privathaus im Wohnzimmer gefeiert, bis man 1953 auf den Gedanken kam, das nicht mehr genutzte Spritzenhaus nordwestlich des Gutshofes Neuwühren II in einen Andachtsraum zu verwandeln. Die noch heute vorhandene Holzbalkendecke aus dem 19. Jahrhundert gehörte schon zum ursprünglichen Spritzenhaus.

1967 gründete sich der Kapellenverein

Ab Mitte der 60er-Jahre drohte der Verfall, bis sich 1967 der Kapellenverein gründete. 1973 erfolgte der östliche Anbau, drei Jahre später begann der westliche Erweiterungsbau mit dem heutigen Orgel-Raum, der die Sakristei ersetzt. 1979 wurde ein Vorbau in massiver Bauweise errichtet.

Der kleine eingeschossige Backsteinbau mit Satteldach und seitlichen Anbauten auf einem T-förmigen Grundriss wurde nun vom Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein in die Liste der Kulturdenkmale aufgenommen.

„Das kleine Gotteshaus ist von orts-, sozial- und kirchengeschichtlichem Wert“, heißt es in der Begründung. Es diene als Zeugnis für die Landes- und Religionsgeschichte Schleswig-Holsteins und belege als ursprüngliches Feuerwehr-Spritzenhaus für die Gutshöfe Neuwührens auch die Präsenz des Klosters Preetz.

Kunstwerke von Heinrich Basedow

Einen Denkmalwert begründeten als künstlerische Zutaten außerdem die Buntglasfenster und das Dreifaltigkeitsfenster in den Rundbogenfenstern der Anbauten, der Radleuchter im Hauptbau sowie das Vierwindekreuz am Eingangsvorbau, die der Kieler Künstler Heinrich Basedow d.J. (1896-1994) schuf.

„Ich empfinde eine tiefe Freude, dass das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt und damit der über 60-jährige Dienst als Kapelle wertgeschätzt wird“, erklärt Albrecht Schmidt. Man müsse nun jede Baumaßnahme absprechen, könne aber auch entsprechende Zuschüsse beantragen.

Auch Priörin Erika von Bülow vom Kloster Preetz als Eigentümer freut sich über die Wertschätzung. „Das spricht für die Bedeutung dieser Kapelle“, sagt sie. „Toll, dass sie so stark von den Menschen angenommen wird.“

Hans Gronow, der die Kapelle betreut, wirft einen kritischen Blick auf den kleinen Aufsatz am Ostgiebel mit den beiden Glöckchen. „Der Turm müsste mal überprüft werden, ob er renoviert werden muss.“ Die Glocke, die zu den Gottesdiensten geläutet wird, befindet sich in Luftiger Höhe in einer Buche.

Wegen der Corona-Pandemie konnten die Gottesdienste in diesem Jahr nur draußen abgehalten werden, weil wegen der Abstandsregelung kaum Besucher in den Innenraum passen. Um auf die Fläche auf der anderen Seite der Au zu kommen, wurde eine neue Holzbrücke gebaut.

Der nächste Gottesdienst ist Heiligabend - draußen

Der nächste Gottesdienst steht erst wieder Heiligabend ab 21.30 Uhr auf dem Programm. „Wir feiern draußen, bei Wind und Wetter“, betont Schmidt. „Das ist im Dunkeln mit dem Tannenbaum richtig romantisch.“

