Krimi-Komödie der Laboer Lachmöwen

Fro Pieper hält den Haushalt von Herrn und Frau Henning ( Jan Steffen und Dorothea Slenczek) in Schuss. Eines Tages spät am Abend findet die Putzfrau, gespielt von Angela Tafel, die vermeintliche Leiche ihres Chefs am Boden liegen. Für die plietsche Frau ist sofort klar: Das war Mord. Doch bevor sie dem Kommissar Willi Brockmann ( Matthias Dehn) und seinem Inspektor Waldemar Schulz ( Christian Becker) von ihrem Fund und ihren Vermutungen berichten kann, verschwindet die Leiche. Dann taucht sie wieder auf und stiftet bei den Überlebenden jede Menge Verwirrung.

Laboer Lachmöwen : Fro Pieper nervt den Komissar

Auch die Bürohilfe Erika Reinhold ( Kathrin Heim) ist keine große Hilfe. Sie hat nur Flausen im Kopf und flirtet lieber mit dem jungen Inspektor. Der Kommissar gerät mit der munteren Miss Marple in einen Aufklärungswettstreit und schleppt sich mit einer schweren Grippe an den vermeintlichen Tatort. Doch die Beweisstücke sind nicht mehr da. Als Fro Pieper dann auch noch überfallen wird, ordnet er Polizeischutz für sie an. So richtig gefällt ihm das Treiben der Hobbyermittlerin aber nicht. Welcher Profi lässt sich gern in seinem Fach etwas vormachen?

Die Kriminalkomödie in drei Akten stammt aus der Feder von Jack Popplewell und wurde von Hans-Jürgen Ott ins Plattdeutsche übersetzt. Laut Regisseurin Katharina Butting sei das Genre „Krimi“ eine Herausforderung für die Spieler. Das bestätigt Jan Steffen, einer der Hauptdarsteller: „Bei einem Krimi kommt es auf die Logik an, die Zuschauer müssen die Zusammenhänge verfolgen können. Da müssen die Texte schon exakt sitzen. In anderen Stücken kann man mal Fünfe gerade sein lassen, doch hier muss alles präzise sein."

Hamburger Oberschicht statt Bauernstück

Zudem spielt " Fro Pieper lävt gefährlich" in der oberen Bürgerschicht der Hamburger Gesellschaft. Für Butting ebenfalls eine hohe Anforderung an die Darstellung der Charaktere. „Das ist nicht so ein für die Niederdeutsche Bühne oft typisches Bauernstück“, so Butting. Sprache, Körperhaltung und die Bewegungen seien ganz anders.

Casting-Gewinnerinnen beim Winterstück schon auf der Bühne

Auf der Bühne stehen schon zwei der Ende vergangenen Jahres im Casting ausgesuchten Spielerinnen Kathrin Heim und Julia Preuss. Neben Christian Becker und Dorothea Slenczek aus Laboe hat die Bühne mit Lea Fischer aus Hamburg bereits die dritte Profi-Spielerin engagiert.

Mitwirkende: Angela Tafel, Matthias Dehn, Lea Gaycken, Christian Becker, Sebastian Fey, Asmus Finck-Stoltenberg Jan Steffen, Dorothea Slenczek, Christina Theuer, Lea Fischer, Julia Preuss und Kathrin Heim. Spieltermine: Die Premiere ist am 18. Januar um 20 Uhr. Das Stück läuft bis zum 9. April; alle Termine und Kartenverkauf im Internet unter www.lachmoewen.de oder Tel.: 04343/4946440.

