Sowohl in der Spielstätte der Aula im Friedrich-Schiller-Gymnasium als auch im Probenraum müssten die Abstandsregeln eingehalten werden. In der Aula stünden dadurch nur rund 50 Plätze für Zuschauer zur Verfügung. Die Besucher müssten auf dem Weg zum Platz und zurück zum Ausgang eine Maske tragen. Ein Gläschen Sekt in der Pause könne auch nicht getrunken werden. „ Getränke dürfen nur aus Flaschen verkauft werden, alkoholische gar nicht“, so Peters.

"Vor fast leerer Aula aufzutreten macht keinen Spaß"

Man könne sich nicht vorstellen, dass unter diesen Bedingungen viele Zuschauer kommen. Auch die Schauspieler müssten Abstände einhalten. „Und dann noch vor fast leerer Aula aufzutreten macht ihnen auch keinen Spaß“, sagte er. Die NB Preetz sei eine Amateurbühne, deren Mitglieder nicht den Spaß an ihrem Hobby verlieren sollten.

Die geplante Silvestervorstellung „Plattdüütsch för Anfängers“ sei alleine schon deswegen undurchführbar, weil zwölf Schauspieler aus neun Nationen keine Abstände auf der Bühne und im Umkleidebereich einhalten könnten. „Und dass bei den Zuschauern unter der Maske auch nur ansatzweise Silvesterstimmung aufkommt, können wir uns auch nicht vorstellen“, erklärte der Bühnenleiter.

Zwei neue Stücke auf Abruf

Die Niederdeutsche Bühne produziere derzeit zwei Stücke „auf Abruf“, um im Frühjahr 2021 spontan auftreten zu können, falls sich die Lage bessere. Aufgeführt werden könnte das im April 2020 abgesagte Zwei-Personen-Stück „Lüttje Eheverbreken“.

Außerdem starteten die Mitglieder gerade mit den Proben zu „Ik söök een Mann de nicht kann“ unter der Regie von Thomas Bosch und Linda Stach. In diesem Stück spiele der Regisseur gleichzeitig eine der vier Rollen, sodass während der Proben im Studio die Abstandsregeln eingehalten werden könnten.

Sollten Vorstellungen im Frühjahr 2021 weiterhin nicht möglich sein, sollen die beiden Stücke in die Spielzeit 2021/2022 geschoben werden.

Weihnachtsmärchen als Video?

Auch das Weihnachtsmärchen „Des Kaisers neue Kleider“ fällt aus. „Falls wir die Finanzierung geregelt bekommen, werden wir es in einer Videofassung produzieren und im Netz veröffentlichen“, versprach er.

In den Zeiten der Corona-Pandemie sei eine Spielzeit mit festen Aufführungsterminen und Abos unmöglich, bedauerte Peters. „Wir werden in 2020/2021 ganz sicher Verluste einfahren – aber wenn wir spielen, machen wir viel größere Verluste.“

