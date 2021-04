Bösdorf

Eigentümer Maximilian König hat im Bösdorfer Bauausschuss seine Pläne zur Entwicklung des Areals präsentiert. Der Entwurf sieht vor, die ehemalige Augenklinik Haus Osterberg und das dazugehörige Schwesternwohnheim schnellstmöglich abzureißen.

Nach mehr als 20 Jahren Leerstand mit Vandalismus und Brandschäden – beide Dachstühle sind ausgebrannt – sei eine Sanierung der beiden Ruinen wirtschaftlich unmöglich, erklärte König. Der 31-jährige Geschäftsführer und Gesellschafter einer Lübecker Spedition erwarb das rund einen Hektar im August 2018 für rund 300.000 Euro aus der Insolvenzmasse des Vorbesitzers. Zu dem Gelände zwischen Holmweg und am Hang gehört auch noch ein 1400 Quadratmeter großes Seegrundstück.

Bauen in Niederkleveez: "Schönes Haus am Wasser geplant"

Ursprünglich habe er die abgängigen Gebäude durch zwei Neubauten ersetzen wollen. Dabei sollte anstelle des historischen Haupthauses ein „ansehnliches Gebäude“ geschaffen werden, das sich gut in die „parkähnliche Situation des Grundstücks“ einfüge. Zudem sei ein schönes Haus am Wasser geplant gewesen. Die Ideen hätten sich allerdings als etwas blauäugig erwiesen, räumte König ein. „Mein Ursprungsgedanke war, deutlich schneller zu Wohnerfolg zu kommen.“

Doch die baurechtliche Situation sei in beiden Bereichen deutlich schwieriger, als er erwartet habe. Vor allem der Umstand, dass auf dem großen Grundstück im Laufe von zwei Jahrzehnten ein Wald entstanden sei, erweise sich als Problem, das gelöst werden müsse. „Ich bin hier in guten Gesprächen mit der Forstbehörde“, betonte König. Aber das Erstellen der geforderten Gutachten koste Zeit und Geld.

Baugrundstücke in Niederkleveez mit einer Größe von 800 bis 1700 Quadratmetern

Hinzu kämen steigende Abriss- und Baukosten. Aus diesen Gründen strebe er nun an, auf dem Hanggrundstück fünf Baugrundstücke mit einer Größe von 800 bis 1700 Quadratmetern auszuweisen, auf denen jeweils ein Einfamilienhaus errichtet werden könnte. Ein Planungsbüro aus Eutin habe für ihn schon einmal skizziert, wo entsprechende Baufelder eingerichtet werden könnten.

Hinzu komme ein weiteres Haus am See, wobei das Grundstück um 200 Quadratmeter schrumpfe. Die Gemeinde möchte in dem Bereich einen kleinen Rastplatz für Wanderer, Rad- und vielleicht auch Bootstouristen schaffen.

"Positives Zeichen, dass nach Jahren Stillstand etwas in Angriff genommen wird"

Vor dem Beginn der Beratungen, die nun zunächst in den Fraktionen geführt werden sollen, betonte Bösdorfs Bürgermeister Engelbert Unterhalt (SPD), dass es sich um „einen ersten Aufschlag“ des Investors handele. So sei der Entwurf lediglich eine Diskussionsgrundlage, um zu sehen, was überhaupt möglich sei. Und der Bauausschussvorsitzende Alfred Stender (CDU) wertete die Vorstellung als vorsichtiges und positives Zeichen, dass nach vielen Jahren Stillstand überhaupt etwas in Angriff genommen werde.

Eine erste öffentliche Beratung des „städtebaulichen Konzepts für den Bereich Holmweg/Am Hang in Niederkleveez soll am 29. April in der Gemeindevertretung ab 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Kleinmeinsdorf erfolgen.