So läuft der Gottesdienst am 10. Mai ab

Die Kirchen in Schleswig-Holstein dürfen wieder öffnen - das nimmt die Nikolaikirche in der Plöner Innenstadt gerne an und bereitet sich auf den Besuch der Gemeindemitglieder zum Gottesdienst am 10. Mai 2020 vor. Der Erste, seit der Schließung aufgrund der Corona-Maßnahmen. So wird es ablaufen.