Bei den beiden Feuern in der Nikolaikirche in Plön geht die Polizei von Brandstiftung aus. Zeugen hatten jeweils zu den Brandausbruchszeiten am Donnerstagvormittag und Freitagnachmittag, 30. und 31. Januar, zwei Kinder im Alter von zehn bis elf Jahren von der Kirche flüchten sehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht laut Polizei der Verdacht, dass die Kinder in beiden Fällen brennende Kerzen an das Bücherkabinett gestellt haben.

Urlauber löschte Brand in der Nikolaikirche

Bei dem Brand gegen 16 Uhr am Freitag wurden laut Polizei das Bücherkabinett und Teile des Gebäudes beschädigt. Nur durch das beherzte Eingreifen eines Urlaubers aus Nordrhein-Westfalen habe Schlimmeres verhindert werden können. Der Mann, der in seiner Heimat Mitglied der freiwilligen Feuerwehr ist, rannte in ein benachbartes Geschäft, holte sich von dort einen Feuerlöscher und begann, das Feuer zu bekämpfen. Kurz darauf traf auch die Feuerwehr ein, der es nach kurzer Zeit gelang, das Feuer endgültig zu löschen.

Küster konnte Feuer am Donnerstag löschen

Bereits am Donnerstag hatte der Küster der Nikolaikirche gegen 11.30 Uhr im Bereich der Bücherstube ein Feuer entdeckt. Dieses konnte er nach eigenen Schilderungen austreten.

Die Schadenshöhe liegt bei etwa 5000 Euro. Die Kirche bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Die Kriminalpolizei in Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem Feuer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04522/5005-201 zu melden.

