Eigentlich ist Katharina Henf sonnabends mit Hundehaltern und deren Hunden auf dem Hundeübungsplatz in Preetz, um mit den Vierbeinern zu trainieren und sie für den Alltag fit zu machen. Doch im Lockdown bleibt der Platz leer, ihre Hundeschule „Jobs for Dogs“ muss Henf geschlossen halten. Für die harten Einschränkungen haben die Hundetrainerin und Mitglied Ines Kömpe wenig Verständnis. Gerade für die jungen Hunde verstreicht wichtige Zeit.

Drei verschiedene Gruppen bietet Henf sonnabends auf dem Übungsplatz an. Die Welpenschule ist für Hunde im Alter von etwa 16 bis 18 Wochen, darauf folgt die Junghundeschule. Diese Gruppen beinhalten die Hundehalterschulung, Verhaltensübungen für den Hund und eine Kontaktphase, in der freie Begegnungen möglich sind. Eine anschließende Basisgruppe knüpft an die Welpen- und Junghundeschule an.

Training allein zu Haus bringt wenig Wirkung

Kömpe kommt regelmäßig mit ihrer fünf Monate alten Hündin Fienchen. Insbesondere geht es ihr um Leinenführigkeit, Rückruftraining und den Bindungsaufbau. „Beifuß-Laufen klappt schon ganz gut, aber es ist noch viel Übung erforderlich“, sagt die 28-Jährige aus Klausdorf.

Doch üben müssen die beiden im Lockdown allein, was zwei wesentliche Nachteile mit sich bringt: „Die direkten Anleitungen und Korrekturen durch einen Trainer fehlen und der Kontakt zu anderen Hunden.“ Die in der Hundeschule herrschende Trainingssituation sei zu Hause nicht zu ersetzen, weil durch die Anwesenheit anderer Menschen und Hunde verschärfte Bedingungen herrschten, wodurch der Hund kontrolliert lerne, in verschiedenen Szenarien zu reagieren.

Hundeschule ist mehr als "Sitz" und "Platz"

„Gerade für die jungen Hunde geht die Zeit flöten“, knüpft Hundetrainerin Henf an der Problematik an. Die Welpen kämen mit rund zehn Wochen, „und mit etwa 16 Wochen ist die prägnante Zeit schon vorbei, in der man einen Grundstein für die Hundeausbildung legt“.

Es geht um mehr als „Sitz“ und „Platz“. Die Sozialisation des Hundes ist deshalb wichtig, erklärt Henf, „weil sich der Hund im Alltag möglich unauffällig verhalten soll, beispielsweise Menschen nicht anspringen oder anbellen soll“. Seit dem ersten Corona-Lockdown im vergangenen Jahr verzeichne sie deutlich mehr Anmeldezahlen zur Welpenschule als in den Vorjahren und befürchtet, dass die vielen Welpen im Lockdown nun zu kurz kommen.

Verbot von Outdoor-Training schwer nachvollziehbar

Dabei ist das Training so wichtig. „Es ist schwierig zu verstehen, dass Outdoor-Training in kleinen Gruppen nicht möglich ist“, sagt Henf. „Wir sehen keine Übertragungsgefahr auf einem derart großen Gelände und wollen dringend wieder anfangen.“ So sieht es auch Ines Kömpe: „Man hätte deutlich mehr differenzieren können, beispielsweise mit einer Begrenzung der Gruppenanzahl auf einer bestimmten Quadratmeterfläche.“

Zwar bieten andere Hundeschulen im Lockdown weiterhin Einzeltraining an, aber aufgrund widersprüchlicher Aussagen der Behörden ist Henf das zu unsicher: Auf der einen Seite solle jeder Präsenzunterricht ausfallen und das Trainingsgelände nur zu bestimmten Zwecken wie Instandhaltung betreten werden dürfen, gleichzeitig habe es auf Nachfrage geheißen, dass nichts gegen Einzeltraining spräche. „Mir fehlt eine rechtsgültige Aussage. Es geht schließlich um meine Existenz“, sagt die 37-Jährige.

Beschäftigungsangebot per Onlinechat

Um ihren Mitgliedern trotzdem etwas anbieten zu können, startet bald wieder das Onlinetraining, das sie schon im ersten Lockdown vergangenen Frühling entwickelte. Der Schwerpunkt liegt bei den Onlinekursen allerdings auf Beschäftigungsmöglichkeiten, denn zur Welpenerziehung ist ein Videochat ungeeignet, sagt Henf. „Das Training zur Grunderziehung mit Ablenkung durch andere Menschen und Hunde können dadurch nicht ersetzt werden.“