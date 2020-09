Plön

Seitdem er 17 Jahre alt war, griff er regelmäßig zur Flasche oder zu Drogen. Nach der Grundschule kam der Schwentinentaler zunächst auf ein Gymnasium, rutschte in die Realschule und brach sie ab ohne Abschluss. Es schlossen sich Arbeitslosigkeit, Kriminalität und viel Alkohol an.

Das Plöner Schöffengericht verhandelte 13 Ladendiebstähle, die der Mann zwischen Juli und November 2018 begangen hat. Und das waren nur die, bei denen er auch erwischt wurde. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. „Das war eine schlechte Zeit. Ich habe sehr viel getrunken“, sagte der Mann. Zwei bis drei Flaschen Wodka oder Whiskey pro Tag mussten es schon sein.

Mit sieben Flaschen Schnaps erwischt

Vier Fälle stachen heraus. Ein Ladendetektiv ertappte ihn mit sieben Flaschen Schnaps in einem Markt in Schwentinental. Der Angeklagte konnte nach einem Gerangel auf den Parkplatz flüchten und in sein Auto steigen. Einen Zeugen, der sich vor seinen Wagen stellte, fuhr er fast um.

In Laboe sah ein Marktmitarbeiter, wie der Angeklagte sich Flaschen einsteckte. Auch hier flüchtete der Mann zunächst, wurde auf dem Parkplatz aber gestellt. Ein unbekannter zweiter Täter setzte den Marktangestellten dabei mit Reizgas außer Gefecht.

Bei einem Coup in Schwentinental, wo er zehn Flaschen stahl, steckte er schnell seine Hand in die Hosentasche und sagte „Bleibt weg von mir“. Der Ladendetektiv und ein Zeuge taten, was ihnen gesagt wurde. Sie fürchteten, dass der Mann bewaffnet war.

In Schwentinental lieferte er sich mit den Angestellten und Kunden eines Marktes eine heftige Rangelei. Den Zeugen gelang es, den 32-Jährigen auf den Boden zu drücken und der Polizei zu übergeben.

„Es ist schlimm das alles zu hören“, sagte der Angeklagte vor Gericht. Er leugnete keinen Diebstahl, konnte sich aber nicht mehr an jede Einzelheit erinnern. Wegen seiner Alkoholkrankheit und der vielen Taten.

Der 32-Jährige unterzog sich einer sechsmonatigen Therapie

Bereits vor einem Jahr stand er wegen der angeklagten Fälle vor Gericht und hätte eigentlich zu einer Haftstrafe verurteilt werden müssen. Richter, Verteidigung und Staatsanwaltschaft gaben ihm damals aber einvernehmlich noch eine Chance. Wenn er es schafft, erfolgreich eine Alkoholtherapie zu machen und die Diebstähle sein lässt, kommt er noch mit einer Bewährungsstrafe davon. Der 32-Jährige unterzog sich einer sechsmonatigen Therapie und ist seitdem trocken. Mehr noch. Er hat einen festen Job bei einer Gebäudereinigungsfirma. Zum ersten Mal in seinem Leben. „Durch die Arbeit habe ich viel gewonnen. Ich habe bisher kein schönes Leben gelebt. Aber ich habe das jetzt hingekriegt.“

Das Schöffengericht sprach vor allem wegen des schweren, aber letztlich erfolgreichen Entzugs eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten aus. Daneben muss der Mann alle drei Monate nachweisen, dass er keine Drogen und keinen Alkohol zu sich genommen hat.

