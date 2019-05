Preetz

„Wir haben rund 250 Bänke im Stadtgebiet inklusive der Wanderwege und Spielplätze“, erläuterte Fritz Lehmann vom Fachgebiet Bauen und Umwelt in der jüngsten Ausschusssitzung. An den Wanderwegen und Spielplätzen stünden auch die meisten Bänke, nämlich rund 160.

Vier Wünsche beträfen auch diesen Bereich, so Lehmann. Dazu gehöre das kleine Wäldchen am Mühlenberg vom Fuchsgang Richtung Schwebstöcken. Wegen des Schattens und Laubfalls durch die Bäume sei hier eine Metallbank vorgeschlagen worden.

Bank oberhalb der Postseetreppe

Weitere neue Bänke sollten oberhalb der Postseetreppe zusätzlich zu der bereits bestehenden Sitzmöglichkeit, an der Apfelwiese parallel zur Max-Planck-Straße mit Blick auf den Postsee und am Wanderweg am Lanker See gegenüber Fischer Schramm mit Blick auf die Schafswiese aufgestellt werden. Für diese Standorte sei jedoch der Ausschuss Natur und Klimaschutz zuständig.

Für die vorgeschlagenen Sitzgelegenheiten am Wilhelminenparkplatz und in der Klosterstraße, um auf dem Weg von den nördlichen Stadtteilen in die Innenstadt zwischendurch rasten zu können, sei jedoch der Ausschuss für Hoch- und Tiefbau verantwortlich. „Wir könnten das mit Bordmitteln aus dem laufenden Haushalt realisieren“, erklärte Lehmann.

Umsetzung noch in diesem Jahr

Schon in der Fragebogenaktion für Senioren, die Pastor Christoph Pfeifer initiiert hatte, kritisierten viele Teilnehmer, dass Sitzbänke fehlen. Ausschussvorsitzender Jörg Fröhlich plädierte dafür, die Maßnahme noch in diesem Jahr umzusetzen, um die Anregungen der Bürger gleich aufzunehmen. Das wurde einstimmig angenommen.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.