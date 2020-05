Jugendzentrum in Laboe öffnet wieder

Laboe

Jugendpflegerin Susanne Biermann bereitet alles auf die Wiedereröffnung des Kinder- und Jugendzentrums auf dem Laboer Schulgelände vor. Seit 15. März war das „Jugi“ geschlossen.

Eltern müssen schriftlich Einverständnis geben

„Ich habe ein Konzept entsprechend der Landesverordnung erarbeitet, das bei Veränderungen der Situation angepasst wird“, erklärte sie. Eltern müssen schriftlich ihr Einverständnis erklären, wenn ihre Kinder eine der vorgegebenen Zeiten nutzen wollen. Das ist allerdings nur in einer festgelegten Gruppe von maximal fünf Personen möglich, alle Kontaktdaten müssen erfasst werden.

Jugendliche können nach Anmeldung für zwei Stunden kommen

Diese Gruppen versucht Susanne Biermann nun zusammenzustellen. Der „Belegungsplan“ soll für die nächsten Wochen gelten. Dabei kommt ihr die langjährige Erfahrung und Kenntnis ihrer Besucher zugute. Denn Biermann leitet das Jugendzentrum seit 37 Jahren und weiß, wer mit wem gut auskommt und wer welche Bedürfnisse hat. Die Kinder und Jugendlichen müssen sich dann praktisch verabreden, anmelden und dürfen dann zu zwei festen Zeiten jeweils zwei Stunden im Jugendzentrum bleiben. Dazwischen ist eine Stunde Pause empfohlen, die Susanne Biermann für das Säubern und Desinfizieren der Tische und Geräte nutzt.

Maskenpflicht gibt es nicht

Die Jugendpflegerin beginnt ihre Arbeit zunächst mit offenen Angeboten montags, mittwochs und freitags von jeweils 13 bis 15 Uhr, und täglich außer mittwochs von 16 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 13 bis 15 Uhr und mittwochs von 16 bis 18 Uhr gibt es „Kreatives im Bastelkeller“. Dieses begrenzte Angebot sei zunächst der Anfang, je nach Bedürfnis der Besucher werde sie sich anpassen. Froh sei sie, dass sie keine Maskenpflicht erlassen muss: „Wir haben hier ausreichend Platz, um Abstand zu halten. Aber spontan darf niemand kommen, auch die Gruppen dürfen nicht verändert werden, alles ist streng geregelt. Wie das in der Praxis funktionieren kann, muss man abwarten.“

Ferienpass-Angebot fällt vermutlich aus

Die Vormittage nutzt sie für Beratungstermine, etwa bei Fragen zu Bewerbungen, oder Einzelfallhilfen und Gespräche mit ihren Schützlingen. Das Erdgeschoss wird vormittags von der Offenen Ganztagsschule genutzt, die damit ihre räumliche Kapazität erweitern kann. Ein Ferienpass-Angebot wie in den Vorjahren werde es vermutlich nicht geben, denn auch alle Vereine und anderen Kooperationspartner seien derzeit eingeschränkt in ihrem Wirken. „Wir werden versuchen, etwas anzubieten, aber dann nur hier im Hause und in abgespeckter Version“, kündigte Biermann an.

Kinder- und Jugendbeirat liegt wegen Corona auf Eis

Sie bedauerte auch, dass die geplante Gründung des Kinder- und Jugendbeirats wegen Corona auf Eis liegt. Die vorbereitende Jugendversammlung dazu war bereits terminlich festgelegt, musste dann aber abgesagt werden. Sie setzt große Hoffnung auf die neue Form der Mitbestimmung durch die Kinder und Jugendlichen selbst und hofft, dass sich viele Besucher ihres Hauses dort einbringen. Sobald es möglich ist, soll es einen neuen Termin dafür geben.

