„Da lacht das Landwirtsherz“, sagte Hauke Klindt und blickt zufrieden über seine neu angepflanzte Fläche mit Heidelbeeren. „Der Boden ist gut durchgefroren, dann die Schneedecke obendrauf – besser kann es nicht sein, das ist super“, erklärte der Landwirt aus Passade. Denn durch den Schnee bestehe nicht die Gefahr von Kahlfrösten, die der Pflanze extrem schaden würden. Für das Beerenobst sei die Winterruhe sehr wichtig, zudem werde durch die Kälte auch den Schädlingen auf natürliche Weise Einhalt geboten. Beispielsweise setze die Himbeerruten-Gallenmücke dem Vitalsystem der Himbeerrute zu, erläuterte Klindt.

Viel Schnee riskant für Folientunnel der Erdbeeren

Er hat ständig einen Blick auf das Wetterradar und angesichts der angesagten Schneemenge von 60 Zentimetern bangt er um seine Folientunnel für die Erdbeeren. Die könnten nämlich, wie in Süddeutschland, trotz ihrer gotischen Form unter einer zu hohen Schneelast zusammen brechen. „Das ist ein schmaler Grat. Wenn wir wirklich so viel Schnee kriegen, müssen alle man ran“, kündigte er an. Auf der tunnelfreien Erdbeerfläche hat er derweil Stroh verteilt, um das Grün zu bedecken, die Kälte im Boden zu halten und so die Ernte zu verspäten. „Es macht einen Unterschied, ob die beliebte Sorte Malwina zwei Wochen länger gepflückt werden kann“, erklärte der Fachmann.

Beerenobst als zusätzliches Standbein

Seit einigen Jahren schon baut er den Anbau und die Direktvermarktung von Beerenobst als zusätzliches Standbein immer weiter aus. Allein die Heidelbeer-Fläche hat er von anfangs 0,7 auf nun mittlerweile 3,7 Hektar vergrößert. Dafür schafft der Landwirt der Heidelbeere „ein Wohlfühlklima“. Wir häufeln Hackschnitzel von Nadelhölzern an und streuen Sägespäne oben auf“, beschriebt Klindt den Aufwand.

Doch für ihn und seinen Familienbetrieb ist klar: „Die Nachfrage ist groß, da müssen wir reagieren“, sagte Klindt. Ziel sei es, alle Beerensorten zum Selbstpflücken anzubieten, mittlerweile läuft die vom 1. Juni bis Ende August. Die Erdbeeren aus dem Folientunnel sind dann schon ab etwa 20. April an den Ständen quer durch die Probstei zu bekommen.

Doch eine Unwägbarkeit bleibt derzeit bei aller Planung und Vorbereitung auf die neue Erntezeit: das Personal. „Noch ist nicht klar, ob in dieser Saison die ukrainischen Studenten als Erntehelfer einreisen dürfen. Die Behörden bearbeiten derzeit die Anträge gar nicht“, berichtete Klindt. Er warte die Situation erst einmal ab und sei guter Dinge. „Im vergangenen Jahr hatten wir viele Helfer aus dem Dorf, um die Ernte einzubringen, aber ob die in dem Umfang wieder mobilisiert werden könnten, ist fraglich“, so Klindt.

Hofcafé und Hofladen in Passade als Publikumsmagnet

Für seinen Betrieb mit Sauenhaltung, Ferkelproduktion, Ackerbau und Obstbau sieht er trotz aller anstehenden Veränderungen viel Potenzial. Das Hofcafé in Regie von Ehefrau Gaby Klindt öffnet am 1. Juni wieder und hat viel Zulauf, noch größer ist die Resonanz auf den Hofladen, der auch während der Coronazeit geöffnet ist. Die Winterpause haben Klindt und sein Team genutzt, den Hofladen zu erweitern. So können dort nicht nur die eigenen Produkte vermarktet, sondern das Sortiment auch durch Erzeugnisse von benachbarten Direktvermarktern ergänzt werden.

Der Himbeerhof Moorhörn ist auch Mitglied im Erzeugerverbund Feinheimisch. „Diese Vernetzung bringt einen guten Austausch“, erklärte Gaby Klindt.