An den Seen im Kreis ist die Badesaison längst eröffnet, doch vielerorts fehlen noch die Badestege. Schuld sind neben Corona auch die Irritationen um die Badeaufsichtspflicht. Klarheit soll nun ein Gesetz bringen, dessen Entwurf im Landtag in dieser Woche in erster Lesung zur Debatte steht.