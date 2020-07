Wisch

Der 59 Jahre alte Agraringenieur betreibt mit seiner Frau Heiderose den Schillerhof in Wisch. Dort bauen sie Getreide, Erdbeeren und Ackerbohnen an. 1997 haben sie den Betrieb auf Biolandwirtschaft umgestellt. Wie sie es schaffen, mit einer pflanzlichen Düngung und ohne Pflanzenschutzmittel zu wirtschaften, erzählt Matthias Schiller kurz vor der diesjährigen Getreideernte.

Klee als Stickstoffquelle

Neben Weizen und Hafer wächst auf einem Acker in Passade Klee. Den Klee kann Schiller zwar am Ende an niemanden verkaufen, aber er hat auch eine ganz andere Funktion - und zwar als Stickstoffquelle. "Das Kleegras ist unsere zentrale Frucht, um die Böden vor der Aussaat vorzubereiten und mit Nährstoffen zu versorgen", erklärt der Landwirt.

Auf etwa ein Viertel seiner 166 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche wächst im Jahr ausschließlich eine Mischung aus Klee und Gras. Klee gehört zur Familie der Leguminosen. Diese Pflanzen können Stickstoff, der über die Blätter aufgenommen wird, an der Wurzel speichern. Auf diese Weise kann der Boden mit Stickstoff angereichert werden. "Unsere Pflanzen müssen davon leben, was im Boden ist", sagt Schiller.

Austausch mit Bio-Schlachterei

Ein bis eineinhalb Jahre wächst der Klee auf den Feldern, bevor die Flächen gemäht und für die neue Aussaat gepflügt werden können. Einen Teil davon tauscht der Schillerhof mit der Bio-Schlachterei Muhs in Krummbek: Kleegras als Futter gegen einen Teil des Viehmistes.

Der Klee ist also Teil der Fruchtfolge, durch den sich die Böden erholen können. Was diese Art des Ackerbaus von der konventionellen Landwirtschaft unterscheidet? "Wir brauchen diese einjährige Pause, um eine Grundlage für Früchte der nächsten zwei bis drei Jahre zu schaffen. In der konventionellen Landwirtschaft ist man darauf theoretisch nicht angewiesen, wenn man mineralischen Stickstoffdünger verwendet."

Risiko für Missernten ist höher

Das Risiko für Missernten ist in der Biolandwirtschaft ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zwar höher, und auch die Ernteerträge sind geringer als im konventionellen Landbau, aber gerade die Arbeit im Einklang mit der Natur reizt den Landwirt: "Die Herausforderung besteht darin, mit dem zu wirtschaften, was die Natur uns gibt." So könne es beispielsweise zu Ernteausfällen kommen, weil sich ein Pilz im Erdbeerfeld oder doch mal zu viel Unkraut im Getreide ausgebreitet habe. "Das ist aber in der Regel nur auf einem kleinen Bruchteil der Flächen vor."

Deshalb sei es beim Bioanbau wichtig - so Schiller weiter -, dass die Pflanzen auf dem Acker viel Platz hätten. "Die Halme stehen weiter als üblich auseinander, sodass sie nach dem Regen schneller trocknen können. So ist es für Pilzsporen schwieriger, die Pflanzen zu befallen." Das habe gleichzeitig den Effekt, das Wildkräuter am Boden wachsen können. Grundsätzlich seien solche Beikräuter für die Ernte nicht hinderlich, "solange der Großteil unterhalb der Getreideähren bleibt".

Wechsel von Sommer- und Winterfrüchten

Um das Unkraut im Zaum zu halten, ist laut Schiller auch der Wechsel von Sommer- und Winterfrüchten auf den Flächen wichtig. "Denn es gibt auch Unkraut, das eher in den warmen oder kalten Monaten wächst", erklärt er.

Das Getreide wird auf dem Hof gelagert. Neben den Feldern in Wisch bewirtschaftet der Schillerhof auch die Flächen des Passader Backhauses in Passade, an das ein Teil des Getreides geliefert wird. Ein weiterer Teil des Getreides geht als Futter zur Bio-Schlachterei Muhs. Nach einer guten Erdbeerernte erwartet Schiller für die Getreideernte ebenfalls ein gutes Jahr.

Entwicklung Ökolandbauflächen

In Schleswig-Holstein sind die Ökolandbauflächen 2019 von rund 61.300 Hektar auf rund 65.000 Hektar um etwa sechs Prozent gewachsen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landwirtschaftsministeriums Schleswig-Holsteins hervor. Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Flächen liegt demnach bei 6,6 Prozent, bundesweit sind es zehn Prozent.

