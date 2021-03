Mönkeberg

Endlich ist es so weit: Das langwierigste, aufwendigste und prestigeträchtigste Sanierungsprojekt der Gemeinde kann nach jahrelangem Kampf um Zuschussgelder in den kommenden Wochen starten. Zunächst stehen an der Ölpier Bodenuntersuchungen an, dann folgt ein aufwendiger Bodenaustausch unter Wasser sowie an Land. Denn das gesamte Areal ist stark mit Öl und Munitionsresten aus der Nazi-Zeit verseucht.

Die Sanierung muss allerdings zügig vorangehen, denn im Falle einer Fristüberschreitung droht der Gemeinde ein Finanzdesaster, weil dann keine EU-Zuschüsse fließen würden.

Ein Auftakt zwischen Freude und Angst

So schwankt der Gemütszustand von Bürgermeisterin Hildegard Mersmann vor dem Sanierungsstart zwischen großer Freude und einem mulmigen Gefühl in der Magengegend. Einerseits entstehe „an der schönsten, sonnenverwöhnten Stelle der Förde mit Traumpanorama“ absehbar ein höchst attraktiver Besuchermagnet mit Ferienwohnungen, Gastronomie, Hotels oder Wassersportangeboten.

Andererseits hat die Bürgermeisterin auch Grund zur Sorge. Denn die extrem aufwendige Sanierung des rund 9000 Quadratmeter großen Land-Areals plus angrenzender Wasserseiten muss spätestens im ersten Quartal 2023 fertig sein. Falls nicht, würden die EU-Zuschüsse für Brachflächen-Recycling (EFRE-Mittel) in Höhe von 1,9 Millionen Euro nicht fließen. Das wiederum würde bedeuten: Die Gemeinde müsste einschließlich ihres Fünfzigprozent-Eigenanteils 3,8 Millionen Euro für die Sanierung aufbringen. „Es darf jetzt wirklich nichts dazwischenkommen, was die Arbeiten aufhalten würde“, erklärt Hildegard Mersmann, „sonst bekommen wir ein echtes Problem.“

Zähe Verhandlungen mit dem Bund führten zum Zeitdruck

Dabei hätte dieser Zeitdruck aus ihrer Sicht gar nicht sein müssen. Doch die Verhandlungen mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt zur Kostenübernahme der wasserseitigen Sanierung, für die der Bund zuständig sei, hätten sich immer wieder verzögert und über Jahre hinweg gezogen. Erst vor ein paar Wochen habe der Bund seine grundsätzliche Bereitschaft zu einer Kostenübernahme signalisiert und damit den Start der Arbeiten endlich möglich gemacht.

Doch damit sind die Ungewissheiten immer noch nicht aus der Welt. „Ob der Bund wirklich unserem Finanzierungskonzept folgt und sich mit 1,1 Millionen Euro an den Kosten beteiligt, ist noch nicht sicher“, betont Thomas Kussin, der als Chef der Hauptverwaltung des Amtes Schrevenborn die Sanierungsmaßnahmen koordiniert.

Der insgesamt rund 1,8 Hektar große Ölpier besteht aus künstlich aufgeschüttetem Boden mit Einfassung durch eine Spundwand. 1933 erwarb die Reichsmarine das Gelände am Ölberg, 1936 baute sie dort Bunker, in denen Öl für Kriegsschiffe lagerte. Von 1939 bis 1945 war das Treibstofflager in Betrieb. Zur Infrastruktur gehörten Kleinbahngleise, gemauerte Lagerflächen, ein Pump- und Heizhaus und eine Ölleitung vom Ölberg. Nach 1945 war das Grundstück Eigentum des Bundes, 1999 wurde es unentgeltlich an Mönkeberg überschrieben. Ansprüche an den Bund auf Räumung von Kampfmitteln oder anderen Überresten wurden im Vertrag ausgeschlossen.

Anwohner und Strandbesucher brauchen bald gute Nerven

Trotzdem startet die Gemeinde in den nächsten Wochen mit den ersten vorbereitenden Sanierungsmaßnahmen, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Deshalb tritt auch die Gemeindevertretung am 30. März zu einer Sondersitzung zusammen, um die Bürgermeisterin für nötige Auftragserteilungen zu „ermächtigen“ – von Spundwandplanung über Trasseninspektion durch Taucher bis hin zum Altlast-Sanierungsplan.

Doch wenn es dann endlich richtig losgeht mit der Sanierung, sich Schwerlaster mit verseuchtem oder frischem Boden durch die Stubenrauchstraße Richtung Strandparkplatz zur Ölpier und wieder zurück zwängen, brauchen Anwohner oder auch Strandbesucher wohl über längere Zeit hinweg gute Nerven. Nach Einschätzung von Thomas Kussin wird dieser Schwerlastverkehr insbesondere im Sommer „gewaltige Beeinträchtigungen nach sich ziehen.“

Mönkeberg neues Verkehrskonzept muss geändert werden

Der stark zunehmende LKW-Verkehr wirke sich auch auf das erst im vergangenen Sommer etablierte Verkehrskonzept der Gemeinde zur Abschreckung der Raser- und Poser-Szene aus (wir berichteten mehrfach). So werden nach Angaben von Thomas Kussin die sogenannten „Berliner Kissen“ in der Stubenrauchstraße zur Geschwindigkeitsreduzierung zwischenzeitlich wieder abgebaut.

Ob es bei nächtlichen Sperrungen (ab 22 Uhr) des Strand-Parkplatzes mithilfe mobiler Pfosten/Schranke in den warmen Monaten bleibe oder nicht, müsse mit der Gemeinde noch abgeklärt werden.