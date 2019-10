Leiter Philipp Sinjen hat viele Pläne

Laboe

133 der insgesamt 164 Schüler besuchen die Offene Ganztagsschule. Das ist für Philipp Sinjen eine echte Herausforderung, zumal er an die Grenze räumlichen Kapazitäten stößt. Zuvor hatte es eine Anhörung der Gemeindevertretung gegeben, in der unter anderem auch die Offene Ganztagsschule ihren Bedarf angemeldet hatte. „Wir müssen trotz der hohen Schülerzahl jedes einzelne Kind im Blick haben, uns auf jedes individuelle Bedürfnis einstellen“, erklärte der ausgebildete Pädagoge und Biologe sein Ziel.

Kursangebot der OGTS für den Nachmittag soll erweitert werden

Da gehe es darum, im wahrsten Sinne des Wortes Räume zu schaffen, denn die einen möchten Ruhe, die anderen dränge es nach Bewegung, nannte der 35-Jährige ein Beispiel. Einen kleinen Teilerfolg habe er bereits erzielt. „Wir konnten die Turnhallenzeiten um eine Stunde erweitern“, erklärte er. Sein Anspruch sei es auch, das bereits sehr vielseitige Kursangebot für den Nachmittag noch zu erweitern und unter anderem den naturwissenschaftlichen und den musikalischen Bereich zu verstärken. Angeboten werden derzeit, auch in Zusammenarbeit mit Laboer Vereinen, Segeln, Schach, Handball, aktive Dorferkundung, Plattdeutsch, Schwimmen, Skaten und vieles mehr. Im kreativen Bereich gebe es eine große Vielfalt.

Philipp Sinjen will Eltern in Laboe mehr einbinden

Allein rund 20 Mitarbeiter haben mit der Offenen Ganztagsschule zu tun – für Schulleitung und Gemeinde ebenfalls Beleg für die Notwendigkeit der Leitungsstelle. Anspruch an seine Arbeit sei es auch, die Eltern mehr einzubinden und als Ansprechpartner über die Entwicklung ihrer Kinder zur Verfügung zu stehen, erklärte Sinjen.

Eine ganz neue Aufgabe wird für ihn die Netzwerkaufgabe sein. Denn seit Schuljahresbeginn ist die Grundschule Laboe eine sogenannte Referenzschule Nachmittagsbetreuung. „Es gibt landesweit nur vier Grundschulen, die dieses Prädikat erhalten haben“, erklärte Schulleiterin Telli. Es gilt für zwei Jahre und ermöglicht der Schule einen landesweiten Austausch zur Gestaltung der OGTS. „Außerdem können wir unsere Erfahrungen an andere Schulen weitergeben“, so Telli weiter. Denn die Nachmittagsbetreuung hat an der Grundschule Laboe eine lange Tradition: Bereits seit 1997 gibt es im Ostseebad eine betreute Grundschule, die war dann 2005 mit dem Neubau des Schulgebäudes in die Offene Ganztagsschule (OGTS) umgewandelt worden.

133 Schüler nutzen das Angebot der Langzeitbetreuung

Die Anzahl der Schüler, die Mittagessen, Freizeitangebote und Hausaufgabenbegleitung dort nutzen und bis 16 Uhr in der Schule verweilen, stieg ständig. Heute sind es von den 164 Schülern 133, die dieses vielseitige Angebot nutzen. Die Bedeutung der OGTS gehe längst über eine reine Betreuung hinaus, erklärte die Schulleiterin. Sie danke dem Schulträger, der Gemeinde Laboe, dass mit der Schaffung der Leitungsstelle dieser Bedeutung auch Rechnung getragen wird. Zudem werde sich die Schule mit der OGTS auch mit Blick auf das neue Baugebiet Krützkrög noch weiter entwickeln, betonte Telli.