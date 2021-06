An diesem Wochenende, 19. und 20. Juni, öffnen neun Gartenbesitzer im Kreis Plön ihre Anlagen für Besucher. Die Aktion „Offener Garten“ will Anregungen geben, für die eigenen Beete, Büsche und Bäume zu Hause. Auf einer interaktiven Karte zeigen wir alle Teilnehmer in Schleswig-Holstein.