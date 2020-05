Traktorentreffen wegen Corona abgesagt

Probsteierhagen

Jürgen Perkams fällt es nicht leicht, aber in Zeiten der Corona-Pandemie und der Kontaktverbote muss es sein: „Wir werden das Traktorentreffen auf unbestimmte Zeit verschieben“, sagte der Vorsitzende des Vereins Oldtimerfreunde Probstei. Dabei sei man gut vorbereitet gewesen, die Jahreshauptversammlung und das Monatstreffen im Februar hätten noch stattgefunden, erzählte Perkams. „Aber wir brauchen die monatlichen Zusammenkünfte, um die Planung und Vorbereitung weiter voranzutreiben, und da das nicht möglich ist, bleibt nur eine klare Entscheidung – die Absage. So haben alle Planungssicherheit, alles andere wäre Stochern im Nebel“, sagte Perkams.

Jetzt werkelt jeder in seiner eigenen Werkstatt

Bis sich die Lage wieder normalisiert hat, werkelt nun jedes der rund 75 Mitglieder für sich in seiner Werkstatt, um die geplanten Projekte beim nächsten Treffen fortsetzen zu können. Denn alle zwei Jahre präsentieren die Sammler und Bastler alter Landtechnik ihre Schätze, die allesamt funktionstüchtig sind. Damit nehmen die Oldtimerfreunde die Besucher mit auf eine kleine Zeitreise und bei vielen, vor allem Älteren, werden die Erinnerungen wach, von denen sie ihren Enkeln erzählen.

2020 sollte Milchwirtschaft das Thema der Oldtimerfreunde sein

Für dieses Jahr hatte sich der Verein das Thema Milchwirtschaft vorgenommen. „Wir haben ein Mitglied gewonnen, das die alte Melktechnik beherrscht und sie am lebenden Tier auch vorführen kann“, so Perkams. Auch das Modell „Dächer der Probstei“ werde weiter vervollständigt, auch in Verbindung mit einem neuen Thema, dem Handwerk, wie Dachdecker, Tischlerei und andere. Denn die Oldtimerfreunde haben sich neben der Landwirtschaft längst auch anderen Zweigen historischer Technik verschrieben. Unter anderem der Elektrizität von anno dunnemals. „Auch damit sind wir in den vergangenen zwei Jahren sehr viel weiter gekommen. Wir haben jetzt keine statischen Anschauungstafeln mehr, sondern können Motoren und Maschinen über die alte Elektrik betreiben“, kündigte Perkams an. Ein großes Vorhaben für dieses Jahr war die Präsentation der Horizontalgattersäge, deren Einsatz nun ebenfalls warten muss.

Verein konnte wieder mehr junge Mitglieder gewinnen

Besonders erfreut ist Perkams, dass es in den vergangenen Monaten gelungen sei, vor allem junge Leute im Alter zwischen 15 und 25 Jahren für den Verein zu gewinnen. „Wir handhaben das sehr locker und sind arbeiten vor allem praktisch. Uns verbindet alle das gleiche Interesse: Die Liebe zur alten Land- und Maschinentechnik“, so Perkams. Gleichwohl habe man im Team noch immer Platz für Gleichgesinnte, betonte der Vorsitzende.

