Preetz

Ihm sei das Gärtnern in die Wiege gelegt worden, erzählt der 49-Jährige, der aus Ostwestfalen stammt, schmunzelnd. Denn seine Eltern hatten einen Gartenbaubetrieb, der auf Rosen und Ziergewächse spezialisiert war. Er selbst baute bereits als Schüler Kräuter an, die er an Gastronomiebetriebe der Region verkaufte. Heute arbeitet der gelernte Gärtner in der Verwaltung eines Gartenbaubetriebs in Ostfriesland.

„Mit dem Thema Gemüse hatte ich mich eigentlich immer nur sporadisch befasst“, berichtet der dreifache Familienvater. Das änderte sich, als in seiner Familie immer mehr über das Thema Klimaschutz und den Faktor Agrarwirtschaft debattiert wurde. Dann sahen sie den Film „Cowspiracy“, in dem es um die US-amerikanische Fleischlobby geht. Kernaussage des Films ist, dass die weltweite Fleisch- und Fischindustrie einen weit größeren Einfluss auf die klima- und umweltschädigenden Treibhausgase habe als sämtliche anderen Abgasemissionen zusammengenommen. „Vor zwei Jahren haben wir entschieden, auf vegetarische Ernährung umzusteigen.“ Inzwischen ernährten sich seine Töchter sogar vegan.

Gärtner-Tipps auch für Farmer in Bhutan

So habe er sich überlegt, dass er als Gärtner sein Wissen weitergeben könnte, und sich an die VHS in Preetz gewandt, die in der Corona-Pandemie verstärkt auf digitale Angebote setzt. Gleich der erste Kursus sei gut angenommen worden. Mittlerweile berate er als Coach und Dozent nicht nur Privatleute im virtuellen Raum, sondern auch kommerzielle Projekte – einen Verein, der Gemüse anbaue, ebenso wie eine Gehörlosenschule in Bhutan mit einem Gartenprojekt. „Ich unterhalte mich jeden Sonnabendvormittag mit fünf Farmern aus Bhutan, das ist mega spannend.“

Der Kursus im September zum Gemüseanbau sei eigentlich für zehn Teilnehmer gedacht gewesen, angemeldet hätten sich 22. Das sei der Vorteil eines Online-Seminars, dass mehr teilnehmen könnten. Andererseits stehe man vor der Herausforderung, dass man mehr Fragen beantworten müsse. Er vermittle mit vorbereiteten Präsentationen den biointensiven Anbau – „eine Form des ökologischen Anbaus, aber effektiver“, meint er. So seien zum Beispiel die Pflanzabstände dichter. Weitere Themen seien Mischkultur und Fruchtfolge. „Meine Spezialität: Ich stelle altes Gärtnerwissen in den Vordergrund“, so Oberschelp.

Anbauplanung für die Fruchtfolge ist besonders wichtig

Die Anbauplanung sei wichtig, betont er. Ziel sei zu versuchen, die Vegetationsperiode vom letzten bis zum ersten Frost, die normalerweise 20 bis 22 Wochen dauere, auszuweiten. Das sei mit einem geschützten Anbau beispielsweise mit Gewächshaus, Tunnel oder Vlies möglich. Hochbeete könne man als Früh- oder Mistbeete, in denen man dann eher mit dem Aussäen beginnen könne, nutzen. Wichtig sei bei Hochbeeten der Wühlmausschutz. Besprochen werde auch die Jungpflanzenanzucht.

Im Juni müsse man bereits einen Plan haben, was man wann anbaue. Zu beachten seien dabei drei Faktoren: Lichtsumme, Tageslänge und Temperatur. „Leider steht auf den Saat-Tüten in Deutschland nicht die Tage bis zur Reife drauf“, bedauert Oberschelp. Bei Radieschen beispielsweise dauere es rund 30 Tage von der Pflanzung bis zur Ernte, in dunkleren Jahreszeiten allerdings 45 Tage. Diese Kenntnis sei wiederum wichtig für die Planung der Fruchtfolge, ob man zum Beispiel noch eine dritte Kultur einsetzen kann. Zum klassischen Wintergemüse zählten die Kohlgewächse, aber auch Asien-Salate, die kälteunempfindlich seien.

Wer gehört zur Zielgruppe seiner Kurse, die er auch in Laboe und künftig auch in Buxtehude anbietet? „Die Idee war eigentlich, junge Familien anzusprechen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen wollen“, erklärt er. Allerdings seien die Teilnehmer meistens älter. „Es sind viele dabei, die jetzt aus dem Berufsleben rausgehen und viel Zeit haben“, hat er festgestellt.

Der nächste Kursus startet am Freitag, 7. Mai von 17.30 bis 19.30 Uhr. Noch gibt es freie Plätze. Weitere Informationen bei der VHS unter www.vhs-preetz.de oder Tel. 04342/719863.