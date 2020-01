Blockflöte verzaubert mit warmem Klang

In Stakendorf hat sich ein Chor gegründet, der viel gute Laune verbreiten will: Schlagersahne. Der Name ist Programm. Das Repertoire besteht ausschließlich aus deutschsprachigen Schlagern. Den Ton gibt Gerd Husen an, 16 Frauen und vier Männer singen derzeit mit, Verstärkung ist gern gesehen.