Mit Prothesen aus Preetz ganz weit vorn

Preetz

„Meine Oma hat mich darauf gebracht und über einen Bekannten ein Praktikum arrangiert“, erzählt der 24-Jährige schmunzelnd. „Und ich bin hängengeblieben, weil der Beruf toll und vielseitig ist.“

Mit Patient wird Versorgungsziel definiert

Es gehe darum, Prothesen anzufertigen oder konfektionierte Hilfsmittel vor Ort oder im Krankenhaus anzupassen. Für eine Prothese müsse man zunächst ein Gespräch mit den Patienten führen, um die Versorgungsziele zu definieren, dann nehme man einen Gipsabdruck, erzählt er.

Wichtig sei es, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. „Das erste Gespräch ist absolut elementar“, fügt Werkstattleiter Stefan Dirkes hinzu.

„Er hat eine freundliche Art und immer ein Lächeln im Gesicht, das steckt die Kunden an“, freut sich Geschäftsführerin Kristina Böhm. Diese lockere, leichte Art sei gut für den Beruf, der nicht immer lustig sei.

Schon schwere Schicksale erlebt

„Ja, da sind schon schwere Schicksale dabei“, fügt Lucas Boller hinzu. Aber er habe Spaß am Umgang mit den Patienten und freue sich, ihnen helfen zu können.

Die Prothesen würden aus Gießharz mit Karbonfaser gefertigt. Dafür brauche er rund eine Woche mit allen Anproben. „Wir schauen, dass der Schaft gut am Stumpf sitzt, damit es angenehm ist.“

Ziel: Mehr Selbstständigkeit und Schmerzfreiheit

Man versuche, gemeinsam eine Verbesserung für den Patienten zu erreichen, sagt Dirkes. „Einfach mal wieder im Stehen einen Kaffee kochen...“ Ziel sei es, wieder mehr Selbstständigkeit, Sicherheit und Schmerzfreiheit zu erlangen.

Viele Kunden kenne man bereits länger, da sie oft schon lange vor der Amputation krank seien. „Man verbringt doch viel Zeit mit ihnen und lernt sich gut kennen“, meint auch Boller. Um auf dem neuesten technischen Stand zu bleiben, gebe es immer wieder Schulungen.

Beim Landeswettbewerb ging es in Theorie und Praxis darum, eine Unterschenkelprothese mit Beratung, Gipsabdruck, Anprobe und Auslieferung herzustellen und die Versorgung von Anfang bis Ende zu planen.

In einem zusätzlichen Fachgespräch über Biomechanik habe er erklärt, warum er einen bestimmten Fuß ausgesucht habe, berichtet der frischgebackene Geselle.

Dritter Platz im Bundeswettbewerb

Zum Bundeswettbewerb in Dortmund waren alle Landessieger angetreten, um ihre handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Lucas Boller baute dort einen Oberschenkelschaft und kam damit auf Platz drei.

Der Beruf des Orthopädietechnik-Mechanikers sei oft noch unbekannt bei den Schülern, bedauert Kristina Böhm. Es sei aber schon ein besonderer und anspruchsvoller Beruf.

Insgesamt arbeiteten im GZL fünf Meister in den Werkstätten, einer in der Orthopädieschuhtechnik und vier in der Orthopädietechnik – drei davon hätten selbst als Azubi in dem Betrieb angefangen.

