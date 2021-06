Schellhorn

Um eine solche Investition in Angriff nehmen zu können, ist die Gemeinde auf Fördermittel angewiesen. Erste Kostenschätzungen im Jahr 2020 lagen bei rund 600.000 Euro, inzwischen dürfte die Summe angesichts der Preisexplosion im Baugewerbe deutlich höher liegen.

Grundschule in Schellhorn braucht mehr Platz

Um Fördergelder beantragen zu können, muss ein schlüssiges Konzept für die längerfristige Entwicklung des Ortes vorliegen, das auch den tatsächlichen Bedarf an dem multifunktional nutzbaren Gebäude aufzeigt.

Zwei Aspekte sind dabei unstrittig: Die Grundschule mit aktuell mehr als 90 Kindern benötigt dringend zusätzlichen Platz für die Mittagsversorgung und Beschäftigungsangebote im Bereich der betreuten Grundschule, der momentan von etwa 40 Kindern genutzt wird. „Die Erweiterung der Raumkapazität ist dringend geboten, um den Schulstandort zu sichern, denn der Gesetzgeber sieht vor, dass alle Schüler, die ab dem Schuljahr 2025/2026 eingeschult werden, während der Grundschulzeit einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bekommen sollen“, erläuterte Bürgermeister Kai Johanssen. Als Standort für das neue Gebäude ist deshalb eine Fläche an der Schellhorner Grundschule vorgesehen.

Bedarf an barrierefreien Räumen

Eine detaillierte Befragung bei örtlichen Vereinen und Organisationen hat außerdem ergeben, dass großer Bedarf an barrierefreien Räumen für 20 bis 40 Personen besteht. Die Räume sollten sich mit Trennwänden und flexibler Möblierung für unterschiedliche Angebote und Altersgruppen nutzen lassen.

Das bisher oft als Veranstaltungsort genutzte Feuerwehrgerätehaus ist zum Teil weder barrierefrei, noch dafür ausgestattet, und das Gildehus ist für kleine Gruppen oft aufgrund der Saalmiete keine Option.

Auch Wohnen im Alter ist Thema

Aus der Stärken- und Schwächen-Analyse des Ortes insgesamt und den Anregungen der Bürger haben die Lenkungsgruppe der Gemeinde und das Stadtplaner-Team unter Federführung des Büros B2K aus Kiel weitere Handlungsfelder herausgearbeitet, die mittelfristig anzugehen sind. Dazu gehört das Thema „Wohnen im Alter“, das entsprechend der demografischen Entwicklung und der Siedlungsstruktur Bedarf an barrierefreien Wohnungen, der Teilung von Wohneinheiten und alternativen Wohnformen aufzeigt.

Zwar könnten in Schellhorn theoretisch mehr als 100 Wohneinheiten zusätzlich entstehen, doch fehlt es dafür aus unterschiedlichen Gründen an geeigneten Flächen.

Ortszentrums soll attraktiver Begegnungsort werden

Zu weiteren Handlungsfeldern gehören unter anderem der Erhalt und eventuell die Erweiterung der Nahversorgung, die weitere Ausgestaltung des Ortszentrums als attraktiven Begegnungsort, eine zukunftsfähige Wege- und Radwege-Infrastruktur für den Alltags- und Freizeitverkehr sowie die Fokussierung auf mehr Nachhaltigkeit, insbesondere im Bereich Wohnen und Bauen.

Die endgültige Konzeptfassung soll Mitte September in öffentlichem Rahmen präsentiert werden.