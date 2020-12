Im Heikendorfer Ortskern tut sich was: Der Umzug der Volksbankfiliale vom Dorf- zum Schmiedeplatz steht bevor. Auch die Nachfolgenutzung des dann leeren Volksbank-Ladenlokals steht nach KN-online-Informationen schon so gut wie fest. Zudem konkretisieren sich Wachstumspläne zum "kleinen Sophienhof".

Der "kleine Sophienhof" will groß werden

Von Jürgen Küppers